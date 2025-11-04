ΕΛΤΑ: Παραίτησαν τον Σκλήκα αλλά η απόφαση για κλείσιμο των καταστημάτων θα υλοποιηθεί

Aλυσιδωτές αντιδράσεις μετά την απόφαση για αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ μπορεί να οδήγησαν στην παραίτηση του CEO του οργανισμού Γρηγόρη Σκλήκα, ωστόσο το «σχέδιο εξυγίανσης» θα προχωρήσει, είτε σε πρώτο, είτε σε δεύτερο χρόνο.

Παρά, το ξέσπασμα «γαλάζιων» βουλευτών στην συζήτηση με την διοίκηση των ΕΛΤΑ για το «επιτελικό» μπάχαλο, οι αντιδράσεις τους αντιμετωπίζονται περίπου με δυσφορία αν όχι και με οργή από το Μαξίμου, καθώς θεωρούνται ως ένδειξη ψηφοθηρίας.

Άλλωστε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το ξεκαθάρισε: «Η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση», είπε, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις θα υλοποιηθούν, αλλά θα προηγηθεί διάλογος «με την κοινωνία, με τις κοινοβουλευτικές ομάδες, με τα κόμματα».

Μάλιστα, η εποπτεία των ΕΛΤΑ θα περάσει από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον υφυπουργό Χρήστο Δερμεντζόπουλο, στο υπουργείο Οικονομικών και τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Η κίνηση γίνεται ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως το πλαίσιο αρμοδιοτήτων γύρω από την Εταιρεία και να μην χάνεται η κυβέρνηση στη… μετάφραση, ήτοι να ρίχνει ο ένας στον άλλο τις ευθύνες και να παίζουν όλοι το παιχνίδι της άγνοιας.

Στον πρωινό καφέ το κλίμα ήταν βαρύ και για τη γενικότερη εικόνα της κυβέρνησης, αλλά δεν ετέθη θέμα κάποιων διορθωτικών κινήσεων καθώς το πρόβλημα είναι μάλλον δομικό. Πάντως, η κυβερνητική ηγεσία, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έλαβε τις πρώτες αποφάσεις με στόχο να συμμαζέψει κάπως τη θύελλα που έχει ξεσπάσει με τους χειρισμούς γύρω από την υπόθεση.

Βαρύ ήταν και το κλίμα για τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου Γιάννη Παπαχρήστου, αλλά προς το παρόν δεν τίθεται θέμα κάποιας απόφασης για την τύχη του. Το Υπερταμείο, μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα, όρισε μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ τον Μάριο Τέμπο, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Εντωμεταξύ, λόγω της παραίτησης, η κυβέρνηση αποφάσισε αιφνιδιαστικά την αναβολή της έκτακτης συνεδρίασης των επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η απόφαση θα υλοποιηθεί

«Η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση. Το σχέδιο αυτό, όπως το απάντησα και χθες και εγώ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, είναι ένα σχέδιο που το επέλεξε η διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο, για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον ρ/σ ΣΚΑΪ 100,3.

Επισήμανε δε, ότι το 2013 απελευθερώθηκε η συγκεκριμένη αγορά και αυτό σημαίνει ότι από τότε και μετά δεν είναι δυνατόν το κράτος να έρθει να χρηματοδοτήσει από τον κρατικό προϋπολογισμό τη συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική. «Δηλαδή να μην κλείσουν τα καταστήματα που λένε κάποιοι. “Πόσο είναι μωρέ; 5, 10 20, 30. Ας έρθει το κράτος να τα βάλει”. Αυτό δεν επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία» είπε.

«Τα ΕΛΤΑ από το 2018, με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν από τη διαχείριση της κεντρικής κυβέρνησης. Πήγαν στο υπερταμείο, άρα -και πάω στο μείζον τώρα που με ρωτήσατε για να μπορούμε να τα απαντάμε σωστά- όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Είναι σωστές οι αποφάσεις αυτές των ΕΛΤΑ; Είναι αναγκαίες οι αποφάσεις να μην υπεκφεύγω; Ναι, θα υλοποιηθούν. Τι έκαναν τα ΕΛΤΑ; Τι έκανε λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν είναι δυνατόν, χωρίς να κάνεις διάλογο με την κοινωνία, με τις κοινοβουλευτικές ομάδες, με τα κόμματα, με τους ανθρώπους που δικαιολογημένα αγωνιούν για τον τόπο τους, να ανακοινώνεις εν μία νυκτί ότι θα κλείσεις 204 καταστήματα» ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση των πολιτών.

Επίσης ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Η ενημέρωση που έχω από τα ΕΛΤΑ και από τους αρμοδίους είναι ότι δεν θα παρθεί πίσω αυτή η απόφαση και όπως έχουμε πει, εντός των επομένων μηνών θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση. Αυτή η αναγκαία απόφαση, θα πω εγώ, με διάλογο, με διαβούλευση, με τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία μπορεί να είναι αρωγός. Και ποιο είναι το βασικό κριτήριο; Κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας άνθρωπος ο οποίος αγωνιά να μη μείνει χωρίς εξυπηρέτηση σε κανένα σημείο της Ελλάδας και να μη χαθεί καμία θέση εργασίας. Αυτά είναι οι προτεραιότητες του κράτους. Αυτές είναι οι προτεραιότητες του υπερταμείου. Αυτές είναι οι προτεραιότητες των ΕΛΤΑ και αυτές θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες για όλους μας».

Επιπλέον εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αντικειμένων διανέμεται κατ’ οίκον. «Τώρα που μιλάμε, πριν το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων, δηλαδή 9 στις 10 δουλειές που διεκπεραιώνει η υπηρεσία συνολικά στα ΕΛΤΑ γίνεται κατ’ οίκον. Ενώ, λοιπόν αυτό θα έπρεπε να κοστίζει, όπως καταλαβαίνετε δηλαδή τα των καταστημάτων που είναι το υπόλοιπο 10%, το υπόλοιπο 10% γίνεται στα καταστήματα, θα έπρεπε να κοστίζει περίπου στο 10%, κοστίζει στα ΕΛΤΑ 42%. Αυτό λοιπόν είναι μία αναντιστοιχία» ανέφερε.

Για την παραίτηση Σκλήκα είπε ότι η παραίτησή του είναι αποτέλεσμα όλων όσων συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, δηλαδή της κατά γενική ομολογία ατυχέστατης επικοινωνιακής και επιχειρησιακής διαχείρισης αυτής της απόφασης από την διοίκηση και τον κ. Σκλήκα και του κλίματος που δημιουργήθηκε και στα κόμματα και στους βουλευτές.

Για το αν ήξερε η κυβέρνηση τις προθέσεις και το σχέδιο των ΕΛΤΑ υπογράμμισε ότι: «προφανώς και ήταν γνωστό, γνωστές οι προθέσεις στην κυβέρνηση των ΕΛΤΑ να κλείσουν κάποια στιγμή και άλλα καταστήματα. Τι δεν ήταν γνωστό -για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα- το συγκεκριμένο της απόφασης με τα συγκεκριμένα καταστήματα και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ναι- και εμείς μάθαμε σχεδόν τελευταία στιγμή τις ακριβείς διαθέσεις ως προς το ακριβές χρονοδιάγραμμα».

«Τα ΕΛΤΑ έπρεπε να εξηγήσουν στον κόσμο για να μην ανησυχεί ότι θα συνεχίσει ο ταχυδρόμος να πηγαίνει σπίτι τους, ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται και από τους ίδιους τους ταχυδρόμους. ‘Αργησε να το πει και αδίκησε και την ίδια του τη δουλειά. Κανένας συμπολίτης μας, κανένας συνταξιούχος, κανένας ο οποίος εξυπηρετείται από τα ΕΛΤΑ, δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και στα σημεία όπου έχει αποφασιστεί να κλείσουν καταστήματα, είτε θα λειτουργούν σημεία εξυπηρέτησης συμβεβλημένα με τα ΕΛΤΑ, όπως ακριβώς προβλέπει και η νομοθεσία, είτε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα γίνει και ένας διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση ούτως ώστε να καλυφθούν και κάποια κενά. Αλλά το λέω και το ξεκαθαρίζω για να μην βγει κάποιος τίτλος υπαναχώρησης: ‘Αλλο πράγμα η παραίτηση. Και άλλο πράγμα η μεταρρύθμιση. Η απόφαση είναι ειλημμένη και θα εφαρμοστεί» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η πολιτική βούληση είναι το σχέδιο να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί. Το ερώτημα της διαβούλευσης, το αντικείμενο της διαβούλευσης δεν είναι το αν θα κλείσουν τα καταστήματα. Είναι το τι μπορεί να γίνει σε κάθε μέρος, σε κάθε τοπική κοινωνία, ούτως ώστε να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας χωρίς εξυπηρέτηση, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί από την αρχή. Να ενημερωθεί η κοινωνία, να ηρεμήσει ο κόσμος που δικαίως διαμαρτύρεται γιατί δεν είχε την σωστή ενημέρωση από τα ΕΛΤΑ και μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς και τους βουλευτές να μην μείνει κανένας πίσω. Ποιος είναι ο στόχος; Ο στόχος του κράτους είτε είναι το κεντρικό κράτος, είτε η κεντρική κυβέρνηση, είτε είναι οργανισμοί όπως τα ΕΛΤΑ, ο στόχος συνολικά κάθε επιχείρησης που εν στενή ή εν ευρεία εννοία, έχει την οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο, είναι οι πολίτες να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο» ανέφερε.

Τέλος για τις αντιδράσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Η Νέα Δημοκρατία, ειδικά τη δεύτερη τετραετία με πάρα πολλά δύσκολα θέματα, έχει την πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα που μπορώ να θυμηθώ και να θυμηθείτε για κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας. Η κοινοβουλευτική ομάδα αυτή είναι αυτή που έχει βάλει πλάτη σε πάρα πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις, έχοντας σταθεί στην πρώτη γραμμή- το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας- και πάρα πολύ καλά κάνουν οι βουλευτές σε εσωτερικές διαδικασίες να μεταφέρουν τις αγωνίες των συμπολιτών τους».

«Ο βουλευτής είναι ο εκπρόσωπος της κοινωνίας στο κοινοβούλιο και στο κόμμα του -όλης της κοινωνίας, είτε ψηφίζει κάποιος είτε όχι το κόμμα μας και όχι του κοινοβουλίου στην κοινωνία. Οι βουλευτές οφείλουν να μεταφέρουν τις αγωνίες των πολιτών και δικαιολογημένα έχουν αγωνίες οι πολίτες. Δουλειά δική μας και εν προκειμένω των ΕΛΤΑ είναι να απαντούν, να τεκμηριώνουν και να δείχνουν με τα επιχειρήματά τους ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δεν το έκαναν αυτό τα ΕΛΤΑ. Αυτό δεν ακυρώνει τη δουλειά τους συνολικά. Αλλά τι να κάνουμε, δεν το έκαναν και είναι ώρα τώρα να γίνει σωστά και οργανωμένα» πρόσθεσε.

Επιμένει στο κλείσιμο των καταστημάτων ο Σκλήκας

Νωρίτερα, την παραίτησή του υπέβαλε από τη θέση του CEO των ΕΛΤΑ, ο Γρηγόρης Σκλήκας, μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το κλείσιμο των καταστημάτων.

Στο κείμενο της παραίτησής του προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας αναφέρει:

«Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας.

Εννοείται ότι παραμένω στη διάθεση της διάδοχης κατάστασης, για κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως απαιτηθεί. Χαιρετώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους συνεργάτες, συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ — ήταν το ισχυρότερο καύσιμο σε αυτή την απαιτητική πορεία των τελευταίων 2,5 ετών».

