Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

Με βαθιά συγκίνηση το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετά την Αναστασία Γεωργαλή, «μια δυναμική γυναίκα που τίμησε με τους αγώνες της τη Δημοκρατική Παράταξη» και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της.

«Υποψήφια Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και παρούσα στους αυτοδιοικητικούς αγώνες στην Ευρυτανία που τόσο πολύ αγαπούσε και εργάστηκε για την καλύτερη προοπτική των συμπολιτών της», σημειώνεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη.

«Μια ξεχωριστή αγωνίστρια»

Tην Αναστασία Γεωργαλή αποχαιρέτησε και η παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά».

Η ανακοίνωση

«Μια ξεχωριστή αγωνίστρια με προσφορά στο ΠΑΣΟΚ και στη Δημοκρατία έφυγε για το μεγάλο ταξίδι της αιωνιότητας.

Υποψήφια Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αλλά και Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος της Στέρεας Ελλάδας με την παράταξή μας ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ, το 2023, στην Ευρυτανία, κάτω από συνθήκες χρονικές έκτακτης ανάγκης μας ενίσχυσε με πλούτο προτάσεων για καλύτερες μέρες για την Ευρυτανία και τους πολίτες, αλλά κυρίως με τον αγωνιστικό της παλμό και την αγάπη για τον τόπο που ρίζωσε και αγάπησε.

Είχαμε την τιμή και την χαρά να πορευτούμε μαζί για να έχει το ΠΑΣΟΚ τη δική του φωνή στην Περιφέρεια. Η απάντηση στην ερημοποίηση της υπαίθρου, η προστασία των φυσικών πόρων της αγαπημένης Ευρυτανίας, οι συνθήκες αγοραστικής δύναμης των πολιτών και κυρίως των κατοίκων της ορεινής υπαίθρου ήταν οι βασικές της προτεραιότητες. Να πολεμήσουμε την ακρίβεια, να διεκδικήσουμε πόρους για την Περιφέρεια να απαιτήσουμε την αναβάθμιση των μισθών και των συντάξεων για να ζήσει καλύτερες μέρες ο πολίτης της Στερεάς και της Ευρυτανίας.

Στο πλάι της πάντα ο Δημήτρης, ο σύζυγός της, μαζί στους αγώνες και στην ζωή.

Ανυπέρβλητες υποχρεώσεις δεν μας επιτρέπουν να παραβρεθούμε και να την αποχαιρετίσουμε στην εξόδιο ακολουθία, την Τετάρτη, 5 Νοέμβρη, στην Κάτω Ποταμιά Γρανίτσας.

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια στο φίλο μας Δημήτρη και στον γιό της Νάσο.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την προσφορά της στον κοινό μας αγώνα και η μνήμης της θα είναι πάντα συνοδοιπόρος στα βήματά μας,

Αιώνια η Μνήμη σου συντρόφισσα Αναστασία, λαϊκή αγωνίστρια για την Δημοκρατία και την Αλλαγή. Σε ευχαριστούμε….

Για την παράταξη ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ

Λουκάς Θ. Αποστολίδης, Επικεφαλής, Περιφερειακός Σύμβουλος

Δημήτρης Ι. Κατσούλης, Περιφερειακός Σύμβουλος»

Διαβάστε επίσης:

Δίκη για θάνατο Βαλυράκη: Δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία

Hellenic Train: Η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίζεται – Intercity ακινητοποιήθηκε δις και είχε 143 λεπτά καθυστέρηση

Θεσσαλονίκη: Μαζεύουν ελιές από τα ελαιόδεντρα για να παραχθεί το δημοτικό βιολογικό λάδι «Θερμαϊκός Χρυσός»