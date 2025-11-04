Hellenic Train: Η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίζεται – Intercity ακινητοποιήθηκε δις και είχε 143 λεπτά καθυστέρηση

Αμαξοστοιχία της Hellenic Train στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, ακινητοποιήθηκε σήμερα (4/11) δύο φορές.

Συνολικά, το τρένο είχε καθυστέρηση 143 λεπτών προκαλώντας έντονο εκνευρισμό στους επιβάτες.

Αποτέλεσμα ήταν η Hellenic Train να βρίσκεται ξανά απολογούμενη και να ανακοινώνει πως δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, που μπορεί κατά περίπτωση να ανέλθουν έως και στο 50% της αξίας του εισιτηρίου τους.

Η αμαξοστοιχία IC 51 ακινητοποιήθηκε σήμερα δύο φορές λόγω βλάβης, αλλά ταυτόχρονα επηρέασε και άλλα δρομολόγια που αναγκαστικά είχαν καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η αμαξοστοιχία, που μετέφερε 150 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε αρχικά στον σταθμό της Κατερίνης, λόγω τεχνικής βλάβης, η οποία αντιμετωπίστηκε προσωρινά από το προσωπικό της Hellenic Train, επιτρέποντας την επανεκκίνησή της με καθυστέρηση. Ωστόσο, στη συνέχεια της διαδρομής, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε εκ νέου, στις 8:10 το πρωί, στον σταθμό της Λεπτοκαρυάς.

Άμεσα αναχώρησε από τη Λάρισα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να αντικαταστήσει την μηχανή της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Με παρέμβαση του Διαχειριστή Υποδομής εστάλη προσωπικό ελιγμών στους Σταθμούς Λεπτοκαρυάς και Νέων Πόρων, προκειμένου να προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.

Η αμαξοστοιχία IC51 αναχώρησε από την Λεπτοκαρυά με 143 λεπτά καθυστέρησης, ενώ 8 επιβάτες επέλεξαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με λεωφορείο που είχε δρομολογήσει η Hellenic Train για την εξυπηρέτησή τους.

Λόγω της ακινητοποίησης της αμαξοστοιχίας IC51 σε μονή γραμμή κυκλοφορίας, στο τμήμα Λιτόχωρο – Νέοι Πόροι, όπου εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης της υποδομής, επηρεάστηκαν επίσης τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) και 1593 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα). Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία 1592 παρέμεινε στους Νέους Πόρους για 69 λεπτά, ενώ η 1593 στο Λιτόχωρο για 45 λεπτά.

Πώς καταβάλλονται οι αποζημιώσεις

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% αυτής, εάν η καθυστέρηση είναι 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

-Μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια, εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά

-Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) «μπορούν είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο σταθμού για την αποζημίωσή τους είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου».

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Μαζεύουν ελιές από τα ελαιόδεντρα για να παραχθεί το δημοτικό βιολογικό λάδι «Θερμαϊκός Χρυσός»

Ένταση στα Χανιά για το Crown Iris: Κόκκινες μπογιές και κρότου – λάμψης στο λιμάνι της Σούδας (video/photos)

Μαχαίρωμα στη Χαλκίδα με νεκρό: Ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει τις Αρχές στη δολοφονία Λυγγερίδη