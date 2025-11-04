Μαχαίρωμα στη Χαλκίδα με νεκρό: Ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει τις Αρχές στη δολοφονία Λυγγερίδη

Οπαδικές διαφορές δείχνουν όλα πίσω από το επεισόδιο στη Χαλκίδα με έναν 23χρονο νεκρό από μαχαίρωμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές και μάλιστα για την δολοφονική επίθεση στον αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη έξω από το κλειστό του Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα για την δολοφονική επίθεση το βράδυ της Δευτέρας, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο. Ο ένας εξ αυτών είναι το πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί και ήταν παρών στα επεισόδια στου Ρέντη.

Δημογλίδου: Οκτώ άτομα συμμετείχαν στα επεισόδια

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν οπαδικά κίνητρα πίσω από την αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα, καθώς «κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για αδικήματα της αθλητικής νομοθεσίας».

Φαίνεται πως στη συμπλοκή συμμετείχαν 8 άτομα. Υπάρχουν 2 τραυματίες και ένας νεκρός, καθώς και 3 άτομα που έχουν συλληφθεί, όπως είπε. «Αναμένεται να συλληφθούν και οι 2 τραυματίες, επομένως οι συλλήψεις θα γίνουν συνολικά 5, ενώ λείπουν τουλάχιστον άλλα 2 άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα», είπε.

«Λαμβάνουν αυτήν τη στιγμή καταθέσεις οι αστυνομικοί, για να δουν ποιος τραυμάτισε θανάσιμα τον άτυχο νεαρό και πώς προέκυψαν κι οι άλλοι 2 τραυματίες, καθώς δεν βρέθηκε κανένα αιχμηρό αντικείμενο» υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη – Ένας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ και μοτοσικλέτας

Βορίζια: «Απαιτώ να φύγουν από το χωριό, σκότωσαν το παιδί μου εν ψυχρώ» – Ξέσπασμα της μητέρας του 39χρονου θύματος (video)

Χανιά: Στη Σούδα το Crown Iris με τους ισραηλινούς «τουρίστες» – Επεισόδια χθες στην Κεφαλονιά (video)