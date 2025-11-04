search
04.11.2025 10:58

Μαχαίρωμα στη Χαλκίδα με νεκρό: Ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει τις Αρχές στη δολοφονία Λυγγερίδη

04.11.2025 10:58
Τραγωδία στην Εύβοια – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από μετωπική με μηχανάκια - Media

Οπαδικές διαφορές δείχνουν όλα πίσω από το επεισόδιο στη Χαλκίδα με έναν 23χρονο νεκρό από μαχαίρωμα. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές και μάλιστα για την δολοφονική επίθεση στον αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη έξω από το κλειστό του Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα για την δολοφονική επίθεση το βράδυ της Δευτέρας, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο. Ο ένας εξ αυτών είναι το πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί και ήταν παρών στα επεισόδια στου Ρέντη.

Δημογλίδου: Οκτώ άτομα συμμετείχαν στα επεισόδια

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν οπαδικά κίνητρα πίσω από την αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα, καθώς «κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για αδικήματα της αθλητικής νομοθεσίας».

Φαίνεται πως στη συμπλοκή συμμετείχαν 8 άτομα. Υπάρχουν 2 τραυματίες και ένας νεκρός, καθώς και 3 άτομα που έχουν συλληφθεί, όπως είπε. «Αναμένεται να συλληφθούν και οι 2 τραυματίες, επομένως οι συλλήψεις θα γίνουν συνολικά 5, ενώ λείπουν τουλάχιστον άλλα 2 άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα», είπε.

«Λαμβάνουν αυτήν τη στιγμή καταθέσεις οι αστυνομικοί, για να δουν ποιος τραυμάτισε θανάσιμα τον άτυχο νεαρό και πώς προέκυψαν κι οι άλλοι 2 τραυματίες, καθώς δεν βρέθηκε κανένα αιχμηρό αντικείμενο» υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

1 / 3