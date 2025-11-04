search
04.11.2025 09:56

Χανιά: Στη Σούδα το Crown Iris με τους ισραηλινούς «τουρίστες» – Επεισόδια χθες στην Κεφαλονιά (video)

04.11.2025 09:56
Στο λιμάνι της Σούδας κατέφτασε νωρίς το πρωί της Τρίτης (4/11) το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris.

Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο μεταφέρει περίπου 2.000 άτομα, υποδέχτηκαν τοπικοί σύλλογοι, συλλογικότητες και εργατικά σωματεία, τα οποία πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Παράλληλα, στις 12.00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί και δεύτερη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αυτή τη φορά στο Παλιό Λιμάνι Χανίων.

Ένταση στο Αργοστόλι

Το κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε χθες (3/11) στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στο Αργοστόλι, όπου δεν έλειψε για ακόμη μια φορά η ένταση.

Με απόφαση της λιμενικής αρχής διατάχθηκε δωδεκάωρη απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων γύρω απ’ το λιμάνι στο Αργοστόλι, ενώ υπήρξε και ισχυρή παρουσία της ΕΛΑΣ.

Μάλιστα, δεν έλειψαν και τα επεισόδια, με τις αστυνομικές δυνάμεις και τα ΜΑΤ να απωθούν βίαια πολίτες που θέλησαν να διαδηλώσουν κατά της παρουσίας του Crown Iris και των ισραηλινών «τουριστών» στο νησί.

Τέλος, πολίτες καταγγέλλουν ότι οι «τουρίστες» που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλοιο είχαν άκρως προκλητική συμπεριφορά, με συνθήματα και χειρονομίες προς τους συγκεντρωμένους, με την ανοχή της αστυνομίας.

