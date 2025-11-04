Θεσπρωτία: Θανατηφόρο τροχαίο στην Παραμυθιά, νεκρός οδηγός μηχανής

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, με θύμα έναν 55χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με το paramythia-online, ο άνδρας εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς πεσμένος στο οδόστρωμα, ανάμεσα στα χωριά Παγκράτι και Σεβαστό.

Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον 55χρονο στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς.

