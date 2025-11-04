Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου

Εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης την Κυριακή, ένας 14χρονος αιγυπτιακής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε χθες για την εξαφάνισή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ Αμποχόσσα, έχει ύψος 1,68 μ, και κανονικό βάρος. Έχει καστανά μάτια και σγουρά καστανά μαλλιά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

