Κρήτη: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, σχετιζόμενη με τη βεντέτα στα Βορίζια – Η επίσκεψη την παραμονή του μακελειού

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Στις φυλακές κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο στα Βορίζια.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διωκτικές αρχές αναζητούν συνομιλίες σχετικά με την βομβιστική επίθεση σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 23:30 το βράδυ της Παρασκευής, και σε λιγότερες από 12 ώρες, στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου, άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Η αστυνομία διερευνά τι συνέβη μέσα σε αυτές τις 11 ώρες και αν η «σύρραξη» οργανώθηκε εκ του μακρόθεν.

Η επίσκεψη την παραμονή του μακελειού

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το cretalive.gr, την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί στις φυλακές Αλικαρνασσού τους προφυλακισμένους συγγενείς του, τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του.

Μια μέρα αργότερα, έπεφτε νεκρός από πυροβολισμούς στα Βορίζια. Η είδηση για το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τραυματίες έγινε αστραπιαία γνωστή και πολύ γρήγορα οι τρεις πληροφορήθηκαν ότι ο ένας νεκρός ήταν ο συγγενής τους.

Ο αδερφός του ξεσήκωσε όλη τη φυλακή για να πάει στην κηδεία του 39χρονου, όμως, ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα ο αδελφός του θύματος να αντιδράσει βίαια.

