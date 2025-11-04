search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 06:20

Χαλκίδα: Ένας 23χρονος νεκρός και ένας τραυματίας από ξεχωριστές επιθέσεις με μαχαίρι – Η ΕΛΑΣ εξετάζει αν συνδέονται τα δύο περιστατικά

04.11.2025 06:20
PERIPOLIKO EKAB
φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές και υγειονομικές αρχές στη Χαλκίδα, μετά από αιματηρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας, με θύμα έναν 23χρονο άνδρα. Το περιστατικό συνέβη κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας και οδήγησε σε θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού άνδρα.

Συμπλοκή και επίθεση με μαχαίρι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 23:00, ομάδα ατόμων διαπληκτίστηκε για αδιευκρίνιστους λόγους στην οδό Ληλαντίων. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 23χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε σοβαρά.

Παρά την άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με αγροτικό όχημα, οι συνοδοί του το εγκατέλειψαν και εξαφανίστηκαν. Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον σώσουν.

Δεύτερο τραυματισμένο άτομο εντοπίζεται κοντά στο σημείο του περιστατικού

Αμέσως μετά την εκκίνηση εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή, εντοπίστηκε ένας ακόμη άνδρας, επίσης νεαρής ηλικίας, τραυματισμένος κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας. Το δεύτερο άτομο βρέθηκε αιμόφυρτο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει ασαφής, αλλά φέρεται να έχει υποστεί τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Έρευνες και προσαγωγές

Η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται και έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, ενώ ο αριθμός τους παραμένει άγνωστος. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει ήδη προσαγωγές ατόμων στην περιοχή της Πλατείας Ελευθερίας.

Η αιτία της επίθεσης στον 23χρονο σύμφωνα με πληροφορίες του evia online ήταν οι οπαδικές διαφορές.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ απειλεί να περικόψει τη χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης, αν βγει ο Μαμντάνι: «Θα μου είναι δύσκολο να δώσω χρήματα σε έναν κομμουνιστή»

Μακελειό στα Βορίζια: Εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέρφια – Άφαντος ο βαρύς οπλισμός – Έρευνες με drones σε βουνά και σπίτια

Πολεμικό κλίμα στην τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ: Πυρ ομαδόν για τα ΕΛΤΑ – «Πάρτε το πίσω», «να ζητηθούν παραιτήσεις», «ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
taxi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 34χρονο που οδηγούσε ταξί χωρίς… δίπλωμα

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ακρίβεια και τα περιορισμένα εισοδήματα αλλάζουν την κτηματαγορά: Σταθεροποίηση στα ενοίκια, επιμονή στις τιμές πώλησης

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται διαγραφές χρεών 10 δισ. ευρω απο την ΑΑΔΕ στα τέλη του 2025

moutidou-new
LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου: Υπάρχει πολλή κακοποίηση στο θέατρο – Μας έβριζαν και λέγαμε «έτσι είναι η δουλειά» (Video)

diabetes_new
ΥΓΕΙΑ

Έκοψαν τις ταινίες μέτρησης γλυκόζης από 15.000 διαβητικούς λόγω… κόστους – Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στο topontiki.gr

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:35
taxi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 34χρονο που οδηγούσε ταξί χωρίς… δίπλωμα

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ακρίβεια και τα περιορισμένα εισοδήματα αλλάζουν την κτηματαγορά: Σταθεροποίηση στα ενοίκια, επιμονή στις τιμές πώλησης

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται διαγραφές χρεών 10 δισ. ευρω απο την ΑΑΔΕ στα τέλη του 2025

1 / 3