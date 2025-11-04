Χαλκίδα: Ένας 23χρονος νεκρός και ένας τραυματίας από ξεχωριστές επιθέσεις με μαχαίρι – Η ΕΛΑΣ εξετάζει αν συνδέονται τα δύο περιστατικά

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές και υγειονομικές αρχές στη Χαλκίδα, μετά από αιματηρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας, με θύμα έναν 23χρονο άνδρα. Το περιστατικό συνέβη κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας και οδήγησε σε θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού άνδρα.

Συμπλοκή και επίθεση με μαχαίρι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 23:00, ομάδα ατόμων διαπληκτίστηκε για αδιευκρίνιστους λόγους στην οδό Ληλαντίων. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 23χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε σοβαρά.

Παρά την άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με αγροτικό όχημα, οι συνοδοί του το εγκατέλειψαν και εξαφανίστηκαν. Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον σώσουν.

Δεύτερο τραυματισμένο άτομο εντοπίζεται κοντά στο σημείο του περιστατικού

Αμέσως μετά την εκκίνηση εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή, εντοπίστηκε ένας ακόμη άνδρας, επίσης νεαρής ηλικίας, τραυματισμένος κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας. Το δεύτερο άτομο βρέθηκε αιμόφυρτο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει ασαφής, αλλά φέρεται να έχει υποστεί τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Έρευνες και προσαγωγές

Η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται και έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, ενώ ο αριθμός τους παραμένει άγνωστος. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει ήδη προσαγωγές ατόμων στην περιοχή της Πλατείας Ελευθερίας.

Η αιτία της επίθεσης στον 23χρονο σύμφωνα με πληροφορίες του evia online ήταν οι οπαδικές διαφορές.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ απειλεί να περικόψει τη χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης, αν βγει ο Μαμντάνι: «Θα μου είναι δύσκολο να δώσω χρήματα σε έναν κομμουνιστή»

Μακελειό στα Βορίζια: Εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέρφια – Άφαντος ο βαρύς οπλισμός – Έρευνες με drones σε βουνά και σπίτια

Πολεμικό κλίμα στην τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ: Πυρ ομαδόν για τα ΕΛΤΑ – «Πάρτε το πίσω», «να ζητηθούν παραιτήσεις», «ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος»