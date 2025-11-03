Μακελειό στα Βορίζια: Εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέρφια – Άφαντος ο βαρύς οπλισμός – Έρευνες με drones σε βουνά και σπίτια

Εντάλματα σύλληψης έρχονται τα επόμενα 24ωρα για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, και αφορούν στα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το cretalive, δεν αποκλείεται η παράδοσή τους πριν την εκτέλεση των ενταλμάτων, ακόμη και νωρίτερα από την Πέμπτη και αφού πρώτα γίνει στα Χανιά και η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τρίτης, στον Αλικιανό Χανίων.

Οι τρεις που συνεχίζουν να αναζητούνται, είναι ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα και δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών.

Στη σχετική δικογραφία ως κατηγορούμενοι αναφέρονται επίσης ο 25χρονος αδερφός τους, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά και ο άλλος τραυματίας του ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 30 ετών, ξάδερφος των τεσσάρων αδερφών.

Οι βασικές κατηγορίες αφορούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, ως βασικός εμπλεκόμενος αναφέρεται και ο δολοφονημένος Φανούρης Καργάκης.

Σε φαράγγια και διπλανά χωριά οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Τα άτομα αυτά που κατά την αστυνομία συμμετείχαν στη συμπλοκή, αναζητούνται σε φαράγγια και διπλανά χωριά. Έχουν και οι τρεις ταυτοποιηθεί. Όλοι τους είναι αδέλφια ενός από τους τραυματίες που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ. Και οι 5 κατηγορούμενοι έως τώρα είναι από την ίδια οικογένεια.

«Τρία άτομα τα οποία αναζητούνται, έχουν γίνει έρευνες και σε σπίτια συγγενών τους. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα», σημείωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.



Οι αρχές εκτιμούν ότι οι φυγάδες, έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενείς είτε στην ύπαιθρο. Πιστεύουν ωστόσο ότι κάποια στιγμή, μη μπορώντας άλλο να μένουν κρυμμένοι, θα παραδοθούν.

Στο μακελειό φέρεται να εμπλέκονται και μέλη μίας τρίτης οικογένειας, που είχε συγγενική σχέση με την οικογένεια των κατηγορούμενων. Στο σπίτι ενός μέλους της βρέθηκε και μία από τις καραμπίνες που κατασχέθηκαν.

Έρευνες σε τρία σπίτια και μια σύλληψη

Την ίδια ώρα, drone της ΕΛ.ΑΣ «σαρώνει» τις δύσβατες περιοχές στα ορεινά του Ψηλορείτη. Επίσης, οι έρευνες της αστυνομίας επεκτείνονται σε σπίτια και σε άλλες περιοχές, αλλά και σε χώρους που θα μπορούσαν να καταφύγουν τα τρία αδέλφια που αναζητούνται για εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η αστυνομία, μαζί με τους δύο συγγενείς τους.

Επίσης, σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίζονταν, αλλά δεν βρέθηκαν.

Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.

Υπενθυμίζεται ότι τη βεντετα μεταξύ των δύο οικογενειών «ξύπνησε» η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε νεόδμητο σπίτι ενός εκ των συγγενών των κατηγορουμένων, που ήταν χτισμένο ανάμεσα σε εκείνα της αντίπαλης οικογένειας. Η έρευνα δεν έχει οδηγήσει ακόμα στην ταυτότητα του δράστη.

Ο 39χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήταν στο χωριό όταν έγινε η βομβιστική επίθεση.

Θρήνος και σπαραγμός στο τελευταίο αντίο στον 39χρονο

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Πλήθος κόσμου έδωσε το ”παρών” στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ενισχυμένες και παραταγμένες σε διάφορα σημεία του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές. Στην κορυφή της πομπής, η χήρα, η μητέρα και οι αδελφές του 39χρονου.

Λίγο πριν οι συγγενείς οδηγηθούν στο νεκροταφείο η χήρα του 39χρονου ακούστηκε να φωνάζει σε σπαρακτικό τόνο: «Φάνη μου, Φάνη μου», ενώ υποβασταζόμενη εκτόξευε κατάρες κατά της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Πάντως, στους δρόμους των Βοριζίων, που πριν λίγα 24ωρα σημειώθηκε το μακελειό, πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Τα σχολεία είναι κλειστά τόσο στα Βορίζια, όσο και στον Ζαρό για λόγους ασφαλείας, την ώρα που συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες και σε γύρω χωριά για τον εντοπισμό των τριών εμπλεκομένων.

Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκτός κινδύνου οι τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο έχουν συλληφθεί.

Την Τρίτη στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Υπό αστυνομικό κλοιό αναμένεται να γίνει την Τρίτη, στο χωριό του συζύγου της, τον Αλικιανό Χανίων, η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η σορός της άτυχης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12.00 και η εξόδιος ακολουθία θα ψάλλει στις 14.00 και θα ακολουθήσει η ταφή. Νωρίτερα σήμερα ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων “ο Άγιος Γεώργιος” όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της σε βαρύ κλίμα από τον άδικο χαμό της.

Στην κηδεία της 56 Χρόνης αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του ο ένας γιος της 56χρόνης ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια

Στοιχεία, ακόμη και οπλισμό αναζητούν οι αρχές, στην προσπάθειά τους να ρίξουν περισσότερο φως στην αιματηρή βεντέτα που οδήγησε σε δύο θανάτους στα Βορίζια. Παρά τις μακροχρόνιες διαφορές των δύο οικογενειών για κτηματικά ζητήματα, κανείς στο χωριό δεν περίμενε αυτήν την ασύλληπτη συμπλοκή.

Πόρτα πόρτα ψάχνουν η αστυνομία και η ΕΚΑΜ τα σπίτια στο χωριό Βορίζια, για να εντοπίσουν πιθανώς όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο διπλό φονικό. Οι έρευνες συνεχίζονται και στην ευρύτερη περιοχή για τους ένοπλους, τον οπλισμό και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών.

Έξι άτομα φέρονται να συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στις δύο οικογένειες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα ο 39χρονος και μία 56χρονη και άλλα τέσσερα να τραυματιστούν σοβαρά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στους έξι εμπλεκόμενους περιλαμβάνεται ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του, δύο τραυματίες που νοσηλεύονται και συνελήφθησαν και άλλα τρία άτομα, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, τα οποία αναζητούνται.

Η ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών, που σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν μακροχρόνιες διαφορές για κτηματικά ζητήματα και παλαιότερα περιστατικά, κορυφώθηκε το βράδυ της Παρασκευής μετά την έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι, που ανήκε σε μέλος της μίας από τις δύο οικογένειες.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές, ενώ αποτέλεσε την αφορμή για το αιματηρό ξέσπασμα με τους πυροβολισμούς λίγες ώρες αργότερα.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του

Δίκη γνωστού σκηνοθέτη για βιασμό: Μου έλεγε «ξέρεις πώς είμαι, μου άρεσε το σώμα της», κατέθεσε η πρώην σύντροφός του

Χειροπέδες σε Σύρο για διακίνηση μεταναστών: Χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα πάρτι σε πολυτελή γιοτ