Μακελειό στα Βορίζια: Επεκτείνονται οι έρευνες για τους τρεις καταζητούμενους – «Τα ανίψια μου απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν», λέει ο αδελφός της 56χρονης

Επεκτείνονται οι έρευνες της αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, σε σπίτια και σε άλλες περιοχές, αλλά και σε χώρους που θα μπορούσαν να καταφύγουν τα τρία αδέλφια που αναζητούνται για εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό το πρωί του περασμένου Σαββάτου και κατηγορούνται με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η αστυνομία, μαζί με τους δύο συγγενείς τους, οι οποίοι νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, αλλά και τον 39χρονο της άλλης οικογένειας, που σκοτώθηκε στη συμπλοκή και κηδεύτηκε το απόγευμα στο χωριό.

Έρευνα σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο

Σήμερα έγινε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίζονταν, αλλά δεν βρέθηκαν. Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο από τους αρμόδιους αξιωματικούς, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση, ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την σύλληψη των κατηγορουμένων οι έρευνες θα ανοίξουν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και σε άλλους χώρους. «Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Οργισμένες και οι δύο οικογένειες

Σε αυτή τη φάση, πάντως, ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πως θα διαχειριστεί την κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς και από τις δύο οικογένειες υπάρχει μεγάλη οργή και τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση από πλευράς αρχών.

Για το λόγο αυτό η κηδεία του 39χρονου έγινε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης από την άλλη οικογένεια, που θα γίνει αύριο στα Χανιά.

Παράλληλα, στα Βορίζια, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις των τοπικών ειδικών υπηρεσιών, μαζί με την ομάδα της ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα, οι οποίες ελέγχουν ότι κινείται.

Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης της κατάστασης από πλευράς ΕΛ.ΑΣ., σε λίγη ώρα αναμένεται και νέα σύσκεψη υπό τον Αρχηγό του Σώματος αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, στο Ηράκλειο, προκειμένου να συζητηθούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να καθοριστούν με προσοχή οι ενέργειες της αστυνομίας.

«Ο 39χρονος πυροβολούσε τυφλά»

Αύριο Τρίτη (4/11) στα Χανιά θα τελεστεί η κηδεία της 56χρονης, Κώστας Φραγκιαδάκης. Ο αδελφός της 56χρονης υποστήριξε ότι ο 39χρονος άρχισε να πυροβολεί τυφλά και μία από τις σφαίρες βρήκε την αδελφή του.

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας. Αυτό έχω να πω. Δεν υπάρχουν άβατα στο χωριό. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια. Το είχαν αγοράσει τα παιδιά (σ.σ. συγγενείς του) και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει το γεγονός, ήρθαν κάποια στιγμή δύο αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή. Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν. Την επόμενη μέρα ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου, στον κεντρικό δρόμο του χωριού έγινε ό,τι έγινε», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο MEGA.

Ο αδελφός της 56χρονης περιέγραψε τη στιγμή που είδε τη σορό της αδελφής του στην άσφαλτο. «Οι μαρτυρίες λένε πως το αυτοκίνητο του νεκρού ερχόταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και ο αδελφός μου ο μεγάλος προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους ανθρώπους μας για να κατέβουν από τη σκάλα. Κάποιοι πρόλαβαν να κατέβουν. Το αυτοκίνητο πέρασε και ο οδηγός πυροβόλησε στα τυφλά, με αποτέλεσμα η μία αδελφή μου να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί. Τραυματίστηκαν επίσης δύο ανίψια μου. Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν. Αυτό έφερε τον δεύτερο νεκρό. Ο πρώτος νεκρός είναι η αδερφή μου. Το πρώτο πράγμα που αντίκρισα ήταν η αδελφή μου στην άσφαλτο. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά. Την τράβηξα με τον μικρό της γιο και την κατεβάσαμε άρον άρον για να την πάμε στο αυτοκίνητο. Την ώρα που την κατεβάζαμε από τη σκάλα (από το πάνω μέρος του χωριού) κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ. Θαύμα ότι δεν είχαμε άλλα θύματα».

Ο Κώστας Φραγκιαδάκης επεσήμανε ότι δέχθηκαν απειλές και τόνισε ότι σπαραγμός πρέπει να σταματήσει εδώ. «Το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία. Πήρα στο Α.Τ. της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοποιημένο μήνυμα που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Δεν απάνταγε κανένας. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους μπας και αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν ήταν απόντες. Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Χάθηκαν δυο άνθρωποι, τραυματίστηκαν τέσσερις άλλοι, κάποιοι θα μπούνε φυλακή, άλλοι θα κλείσουν τα σπίτια τους… Δεν φτάνει αυτό, αλλά έχουμε και απειλές. Δεχτήκαμε πάρα πολλές απειλές σήμερα. Μας απείλησαν σήμερα ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες», κατέληξε.

