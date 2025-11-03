Κακοκαιρία: Καμπανάκι Κολυδά – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις έως και 100 χιλιοστά

Προειδοποίηση για την επερχόμενη κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες απευθύνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, κυρίως για τον όγκο του νερού που θα πέσει, ενώ την ίδια ώρα και η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, σημαντικές ενδείξεις για έντονα υετικά φαινόμενα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας κατά την επικείμενη κακοκαιρία καταγράφει ο δείκτης EFI (Extreme Forecast Index) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF), ο οποίος εκτιμά τη σοβαρότητα ενός καιρικού γεγονότος σε σύγκριση με τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με άρθρο του Θοδωρή Κολυδά στην προσωπική ιστοσελίδα του, ο χάρτης EFI που αφορά στην ολική βροχόπτωση για την Πέμπτη (06/11), προβλέπει 24ωρη συσσώρευση υετού με εντυπωσιακά υψηλές τιμές κατά την επικείμενη κακοκαιρία.

⚠️⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

✅Η ΕΜΥ, με έκτακτο δελτίο, προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, που θα επηρεάσουν πολλές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα προβλέπονται…

Τι δείχνει ο δείκτης EFI για τις 3 «επικίνδυνες» περιοχές

Οι αποχρώσεις από το πορτοκαλί έως το κόκκινο υποδηλώνουν πολύ υψηλές τιμές EFI (0,8-1), οι οποίες μεταφράζονται σε υετικά επεισόδια που υπερβαίνουν κατά πολύ τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Αυτή η ζώνη εκτείνεται κυρίως σε Θεσσαλία, βόρειες Σποράδες και βόρεια Εύβοια, επισημαίνοντας αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Με άλλα λόγια, το μοντέλο προειδοποιεί για κακοκαιρία με έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση σε αυτές τις περιοχές σε σχέση με το συνηθισμένο κλίμα της περιόδου.

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και από το μοντέλο του Windy, βασισμένο επίσης στο ECMWF, το οποίο για το διάστημα από τη Δευτέρα (03/11) έως την Τετάρτη (05/11), καθώς προβλέπονται αξιοσημείωτα ύψη βροχής στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες και στη βόρεια Εύβοια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δεδομένα, το συνολικό ύψος βροχής σε ορισμένες περιοχές αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα 100 χιλιοστά μέσα σε δύο μόλις ημέρες, κάτι που απαιτεί αυξημένη ετοιμότητα και προσοχή.

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Εν τω μεταξύ και η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για την επικείμενη κακοκαιρία που θα πλήξει πολλές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (04/11) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05/11) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στη Χαλκιδική και στο βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου), την Τρίτη (04/11), από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες, αλλά και στις Σποράδες και στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως στη Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης (04/11) έως το μεσημέρι της Τετάρτης (05/11).

Επίσης, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Τρίτη (04/11), από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες. Η κακοκαιρία προβλέπεται ότι θα πλήξει το νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα το απόγευμα της Τρίτης (04/11). Τέλος, ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, την Τετάρτη (05/11), από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός την Τρίτη (04/11)

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν, την Τρίτη (04/11), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ, στα δυτικά και βόρεια, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και, από το απόγευμα, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι – Τα φαινόμενα, από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, μέχρι το μεσημέρι, μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και, από το μεσημέρι, 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες – Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα στα ανατολικά, 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες – Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, στη δυτική Πελοπόννησο και στην Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειοι 4 με 5 και, από το απόγευμα, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου – Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, στις Σποράδες και στη βόρεια Εύβοια και, από το μεσημέρι, και στις υπόλοιπες περιοχές – Τα φαινόμενα, από το απόγευμα στις Σποράδες και στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως στη Μαγνησία) και από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Στερεά, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια, βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες, από το μεσημέρι, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου – Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που, από το μεσημέρι, κατά τόπους θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και, από το απόγευμα, στις δυτικές Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και, στα δυτικά, νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις – Οι νεφώσεις στα βόρεια, από το μεσημέρι, θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και τα φαινόμενα, από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και, από το μεσημέρι, στα βόρεια, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου – Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.



Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.



Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

⚠️ Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού #ΕΔΕΚ @EMY_HNMS 🔗 https://t.co/2PxVKyzR60



⛈️ Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι της Τρίτης 04/11 έως και το βράδυ της Τετάρτης 05/11 σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου… pic.twitter.com/OtNTClirF6 — Civil Protection GR (@CivPro_GR) November 3, 2025





Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:



– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.



– Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.



– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.



– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).



– Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.





– Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).



– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.



Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:



Αν βρίσκεστε στο σπίτι



– Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.





– Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.



Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο



– Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.



– Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.



– Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.



– Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.



Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο



– Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθήστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.



– Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.



– Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.



– Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.



– Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.



– Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).



– Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.



– Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.



– Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.



Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.



Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

