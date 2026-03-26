ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:19
26.03.2026 12:57

Μάκβεθ από τις 23 Απριλίου στο Από Μηχανής Θέατρο – Πάνω Σκηνή

26.03.2026 12:57
MCBTH_Media_Photo_3

«Μάκβεθ! Όποιος έτσι βαφτιστεί, στην ζωή του τίποτε δεν θα μπορεί, ολόκληρο να χωρέσει.»

Η νέα θεατρική πρόταση του Παναγιώτη Εξαρχέα κάνει πρεμιέρα στο Από Μηχανής Θέατρο – Πάνω Σκηνή στις 23 Απριλίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Ο σκηνοθέτης φέρνει τον «Μάκβεθ» του Σαίξπηρ αντιμέτωπο με τα όρια της ανδρικής φύσης και της εξουσίας. Σε μια διασκευή που βασίζεται στην εμβληματική μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, τέσσερις άνδρες ηθοποιοί στήνουν ένα βίαιο «παιχνίδι» ενηλικίωσης, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα πεδίο διερεύνησης των ανθρώπινων ορίων.

Ο «Μάκβεθ» ως απόπειρα εξερεύνησης της σχέσης του αρσενικού υποκειμένου με την εξουσία. Τρεις άνδρες θέτουν στο κέντρο τον τέταρτο, τον Μάκβεθ, για να του υποβάλουν όλους τους όρους αυτής της διαδικασίας και να τον εξωθήσουν στα άκρα. Αυτό που ξεκινά ως ένα «αθώο» παιχνίδι μεταξύ αγοριών, εξελίσσεται σε ένα γενικευμένο σφαγείο, στο οποίο ο φόνος παύει να είναι παιχνίδι και γίνεται η απόλυτη έκφραση της ψυχής και η ουσιαστική επιβολή της εξουσίας. Η εξουσία ως χαρακτηριστικό της αρρενωπότητας και η αρρενωπότητα ως χαρακτηριστικό της εξουσίας.

Μέσα σε μια διαρκή νύχτα, το ερώτημα παραμένει: Πόσο μπορείς να προβλέψεις την έκβαση ενός τέτοιου παιχνιδιού; Ποιοι θα αντέξουν μέχρι το τέλος και πόσο θα έχουν αλλάξει;

«Είναι κρίμα, που την ώρα που κερδίζουν οι χαμένοι και οι κερδισμένοι χάνουν – κάποιοι πρέπει να πεθάνουν.»

Ταυτότητα Παράστασης

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Εξαρχέας

Διασκευή – Δραματουργία: Άρης Μπαλής, Παναγιώτης Εξαρχέας

Σκηνικό – Κοστούμια: Αγγελική Βασιλοπούλου – Καμπίτση

Επιμέλεια κίνησης: Μυρτώ Γράψα

Μουσική: Φάνης Ζαχόπουλος

Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κέλλυ Παπαδοπούλου

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού

Φωτογραφίες: Αναστασία Γιαννάκη

Μακιγιάζ Φωτογράφισης: Όλγα Φαλέι

Γραφίστας: Ιωάννης Κ. Τσίγκας

Παραγωγή: GOEN PRODUCTIONS AMKE

Συμπαραγωγή: Εταιρεία Τέχνης Ars Aeterna

Βοηθός Παραγωγής: Άρης Λάσκος

Παίζουν:

Βαγγέλης Αμπατζής, Θανάσης Ζερίτης, Άρης Μπαλής, Γιώργος Χριστοδούλου.

Παραστάσεις: Πρεμιέρα  23 Απριλίου 2026

Πέμπτη 23/4,  Παρασκευή 24/4, Σάββατο 25/4 21:00

Κυριακή 26/4 18:30     |   Σάββατο 2/5 18:00 & 21:00

Κυριακή 3/5 18:30        | Παρασκευή 8/5 21:00     |  Σάββατο 9/5 18:00 & 21:00

Κυριακή 10/5 18:30     |  Παρασκευή 15/5 21:00  |  Σάββατο 16/5 18:00 & 21:00

Κυριακή 17/5 18:30

Διάρκεια: 100’  χωρίς διάλειμμα

Τιμές εισιτηρίων: Early Bird 12 €

Προπώληση: more.com

Από Μηχανής Θέατρο | Πάνω Σκηνή, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, 2105223097

google_news_icon

hatzidakis_kostis_new
aeroplanoforo-limani
rihanna-new
holy-fire_jerusalem_2603_1920-1080_new
drones_russia_new
grigoris-arnaoutoglou-new
bbc thimata epstein – new
mo salax liverpool – new
tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
fuel-pass_2403_1920-1080_new
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:18
hatzidakis_kostis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εδώ ο κόσμος χάνεται κι ο Χατζηδάκης μιλάει για το εάν θα έβαζε… μαλλιά

aeroplanoforo-limani
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έστησαν καντίνα με σουβλάκια για τους ναυτικούς του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και πουλάνε το πιτόγυρο… 17 ευρώ

rihanna-new
LIFESTYLE

Η Ριάνα για την ένοπλη επίθεση στο σπίτι της – «Σωθήκαμε τελευταία στιγμή»

