Διάκριση της Designia Insurance Brokers στα Digital Finance Awards 2026 για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών της

Μια ακόμα διάκριση απέσπασε η Designia Insurance Brokers στα φετινά Digital Finance Awards2026, τα βραβεία που αναδεικνύουν καινοτόμες πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού στον χρηματοοικονομικό κλάδο, στους τομείς του Digital Banking και του Digital Insurance. Η εταιρεία απέσπασε το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Monitoring / Optimization Initiative για το έργο «Παρακολούθηση Αυτοματοποιημένων Ροών», που στόχο έχει την απλοποίηση και αυτοματοποίηση των ροών και διαδικασιών της εταιρείας. Έτσι, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη σταθερή παρουσία της ανάμεσα στους οργανισμούς του χρηματοοικονομικού τομέα που αξιοποιούν την τεχνολογία για την εξέλιξη των υπηρεσιών προς όφελος των πελατών και των συνεργατών τους.

Στο πλαίσιο του έργου, η Designia Insurance Brokers ανέπτυξε το “Reconciliation”, μια ψηφιακή λύση που αυτοματοποιεί τον έλεγχο και τη συμφωνία των παραγωγικών στοιχείων με τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, μέσα από τη νέα πλατφόρμα “Designia Workspace” που δημιουργήθηκε, η διαδικασία έγινε ταχύτερη και πιο αξιόπιστη, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο διαχείρισης εγγράφων. Επιπλέον, ενισχύθηκε η συχνότητα στους ελέγχους των ροών, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο λαθών και βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη συνολικά.

Η Άννυ Τρύφων, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Designia Insurance Brokers, δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας στην Designia Insurance Brokers είναι να επενδύουμε σε ψηφιακές λύσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στον τρόπο που λειτουργούμε και κατά συνέπεια στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το έργο που βραβεύτηκε αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ψηφιακής αναβάθμισης που υποστηρίζει τη συνεργασία μας με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς – εταίρους μας και ταυτόχρονα βελτιώνει την καθημερινότητα των εργαζομένων μας.»

Εστιάζοντας στην καινοτομία και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που ανταποκρίνονται σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες της αγοράς, η Designia Insurance Brokers αξιοποιεί την τεχνολογία με ουσιαστικό και πρακτικό τρόπο. Μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συνολική της απόδοση, η εταιρεία δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό περιβάλλον λειτουργίας, επιτυγχάνοντας τη συνεχή εξέλιξή της.