Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι της Τρίτης – Πού θέλει προσοχή, προειδοποίηση Μαρουσάκη

Άκρως φθινοπωρινός θα είναι ο καιρός αυτή την εβδομάδα καθώς από αύριο αναμένεται επιδείνωση που μεσοβδόμαδα θα φέρει έντονες βροχοπτώσεις, αλλά και απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από σήμερα στα δυτικά, με ήπιους ωστόσο τόνους.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού κάνοντας λόγο για έντονη κακοκαιρία η οποία θα αρχίσει από το μεσημέρι της Τρίτης, ως το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Έντονη κακοκαιρία Τρίτη με Πέμπτη

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε στο Open ότι περιμένει κακοκαιρία με βροχές και έντονα φαινόμενα στα μέσα της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη ως την Πέμπτη ο καιρός θα «συμβαδίσει με το “πρόσωπο” του Νοεμβρίου», φέρνοντας αρκετές βροχοπτώσεις κυρίως στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα όπου θα συγκεντρωθούν τα περισσότερα φαινόμενα.

Την ίδια ώρα, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να προσεγγίζει τη χώρα, προκαλώντας σταδιακά πολλές βροχές από τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα.

O καιρός της εβδομάδας

Η πρόγνωση για τη Τρίτη 4-11-2025

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο και από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, γρήγορα όμως στα βόρεια, μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δε θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 5-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από το μεσημέρι στα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 6-11-2025

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 7-11-2025

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Να σημειωθεί πως από το Σάββατο αναμένεται και νέο κύμα κακοκαιρίας από τα δυτικά και την Κυριακή βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα.

