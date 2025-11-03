Τέμπη: Για «ψευδοπαραγραφή» των ευθυνών για την 717 μιλάει η Καρυστιανού

Για «ψευδοπαραγραφή» των ευθυνών των ελλήνων υπουργών για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της.

Η κα Καρυστιανού ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση «να πάρει θέση αν νοιάζεται στοιχειωδώς για τα συμφέροντα της και για την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά τον αληθή προορισμό τους!».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού έχει ως εξής:

Υπόμνημα – φωτιά είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου αποκαλύπτω την προσχηματική αιτιολογία της ΨΕΥΔΟΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ με την οποία το 11ο τμήμα της EPPO, χωρίς υπογραφή της κας Kovesi, αποφάσισε στις 02.06.2023 ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ την παραπομπή της ποινικής δικογραφίας των Τεμπών στην ελληνική Βουλή, με το γνωστό αποτέλεσμα της ατιμωρησίας των υπευθύνων για τη μη εκτέλεση της Σύμβασης 717 ποινικά υπόλογων Ελλήνων Υπουργών.

Το συγκεκριμένο τμήμα της EPPO με ΠΡΟΦΑΣΗ την παραγραφή την οποία προέβλεπε το άρθρο 86Σ ΠΡΙΝ την τροποποίηση του το 2019 και η οποία βέβαια δεν ίσχυε το 2023, έσπευσε στις 02.06.2023, σε χρόνο ρεκόρ μετά το δυστύχημα, να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στη Βουλή.

Αποτέλεσμα αυτής της επιλήψιμης απόφασης ήταν η EPPO

1. Να μην τηρήσει την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και έτσι να απέχει από την ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών, που αν δεν είχαν επιτρέψει τη διασπάθιση των εκατομμυρίων ευρώ που έδωσε η ΕΕ για τη Σύμβαση 717, τα παιδιά μας θα είχαν σωθεί και θα ήταν σήμερα στην αγκαλιά μας.

2. Και όχι μόνο αυτό. To μόνιμο Τμήμα της EPPO αποσιώπησε και δεν έκανε καμία αναφορά ούτε καν στο άρθρο 29 του Κανονισμού,για την EPPO, το οποίο εισάγει καθήκον της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέως να διεξάγει ποινική ΕΡΕΥΝΑ και να υποβάλλει η ίδια αιτιολογημένη πρόταση για άρση ασυλίας ή προνομίου.

Και έτσι με fast track διαδικασία, η έρευνα και τιμωρία για τις ποινικές ευθύνες των Ελλήνων Υπουργών για τη Σύμβαση 717, ανατέθηκαν στη Βουλή, όπου δεν συγκροτήθηκε καν προανακριτική, παρά απλή εξεταστική, η οποία ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕ και ΕΘΑΨΕ την υπόθεση…..

Αναμένουμε από την κα. Kovesi να ερευνήσει όλο το παρασκήνιο αυτής της απόφασης του 11ου Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που χαντάκωσε την υπόθεση μας και παράλληλα αποτέλεσε ένα επικίνδυνο δικαστικό προηγούμενο για όλα τα κράτη μέλη που θα επιλέξουν με το ίδιο «κόλπο» να καταργήσουν τον ρόλο, την αποστολή και την εξουσία της EPPO, αφήνοντας ατιμώρητους όλους τους πολιτικούς που καταχρώνται τα εκατομμύρια ευρώ των Ευρωπαίων Πολιτών.

Η ΕΕ ΟΦΕΙΛΕΙ να πάρει θέση αν νοιάζεται στοιχειωδώς για τα συμφέροντα της και για την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά τον αληθή προορισμό τους!

Αν η EPPO και τα όργανα της ΕΕ δεν αντιδράσουν άμεσα, η διαφθορά και η διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα συνεχιστούν ανεμπόδιστα κάτω από τη μύτη τους και με την ΑΝΟΧΗ τους»

