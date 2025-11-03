search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 10:15

Τέμπη: Για «ψευδοπαραγραφή» των ευθυνών για την 717 μιλάει η Καρυστιανού

03.11.2025 10:15
karystianou 661- new

Για «ψευδοπαραγραφή» των ευθυνών των ελλήνων υπουργών για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της.

Η κα Καρυστιανού ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση «να πάρει θέση αν νοιάζεται στοιχειωδώς για τα συμφέροντα της και για την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά τον αληθή προορισμό τους!».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού έχει ως εξής:

Υπόμνημα – φωτιά είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου αποκαλύπτω την προσχηματική αιτιολογία της ΨΕΥΔΟΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ με την οποία το 11ο τμήμα της EPPO, χωρίς υπογραφή της κας Kovesi, αποφάσισε στις 02.06.2023 ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ την παραπομπή της ποινικής δικογραφίας των Τεμπών στην ελληνική Βουλή, με το γνωστό αποτέλεσμα της ατιμωρησίας των υπευθύνων για τη μη εκτέλεση της Σύμβασης 717 ποινικά υπόλογων Ελλήνων Υπουργών.

Το συγκεκριμένο τμήμα της EPPO με ΠΡΟΦΑΣΗ την παραγραφή την οποία προέβλεπε το άρθρο 86Σ ΠΡΙΝ την τροποποίηση του το 2019 και η οποία βέβαια δεν ίσχυε το 2023, έσπευσε στις 02.06.2023, σε χρόνο ρεκόρ μετά το δυστύχημα, να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στη Βουλή.

Αποτέλεσμα αυτής της επιλήψιμης απόφασης ήταν η EPPO

1. Να μην τηρήσει την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και έτσι να απέχει από την ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών, που αν δεν είχαν επιτρέψει τη διασπάθιση των εκατομμυρίων ευρώ που έδωσε η ΕΕ για τη Σύμβαση 717, τα παιδιά μας θα είχαν σωθεί και θα ήταν σήμερα στην αγκαλιά μας.

2. Και όχι μόνο αυτό. To μόνιμο Τμήμα της EPPO αποσιώπησε και δεν έκανε καμία αναφορά ούτε καν στο άρθρο 29 του Κανονισμού,για την EPPO, το οποίο εισάγει καθήκον της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέως να διεξάγει ποινική ΕΡΕΥΝΑ και να υποβάλλει η ίδια αιτιολογημένη πρόταση για άρση ασυλίας ή προνομίου.

Και έτσι με fast track διαδικασία, η έρευνα και τιμωρία για τις ποινικές ευθύνες των Ελλήνων Υπουργών για τη Σύμβαση 717, ανατέθηκαν στη Βουλή, όπου δεν συγκροτήθηκε καν προανακριτική, παρά απλή εξεταστική, η οποία ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕ και ΕΘΑΨΕ την υπόθεση…..

Αναμένουμε από την κα. Kovesi να ερευνήσει όλο το παρασκήνιο αυτής της απόφασης του 11ου Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που χαντάκωσε την υπόθεση μας και παράλληλα αποτέλεσε ένα επικίνδυνο δικαστικό προηγούμενο για όλα τα κράτη μέλη που θα επιλέξουν με το ίδιο «κόλπο» να καταργήσουν τον ρόλο, την αποστολή και την εξουσία της EPPO, αφήνοντας ατιμώρητους όλους τους πολιτικούς που καταχρώνται τα εκατομμύρια ευρώ των Ευρωπαίων Πολιτών.

Η ΕΕ ΟΦΕΙΛΕΙ να πάρει θέση αν νοιάζεται στοιχειωδώς για τα συμφέροντα της και για την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά τον αληθή προορισμό τους!

Αν η EPPO και τα όργανα της ΕΕ δεν αντιδράσουν άμεσα, η διαφθορά και η διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα συνεχιστούν ανεμπόδιστα κάτω από τη μύτη τους και με την ΑΝΟΧΗ τους»

Διαβάστε επίσης

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

ΕΛΤΑ: «Μαύρη ημέρα με 38 λουκέτα και συμβασιούχους 17 ετών χωρίς δουλειά» λέει ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων – Ποια καταστήματα κλείνουν

Περιπέτεια στην Ηρακλειά: Ναυτικός έπεσε στη θάλασσα, διασώθηκε από το λιμενικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
valencia_plimmires
ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Η κατακραυγή έφερε παραίτηση του Κάρλος Μαθόν, έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες – «Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο»

traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετωπική Τραμπ Κίνας για τα πυρηνικά – Διαψεύδει το Πεκίνο ότι κάνει πυρηικές δοκιμές

ilektriko-aftokinito_fortisi_0311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πώς να φορτίζεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

beatles_cast_0311_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Beatles»: Ανακοινώθηκε επίσημα το γυναικείο cast της φιλόδοξης παραγωγής του Sam Mendes (photos)

kriologima-new
ΥΓΕΙΑ

Πέντε… ασυνήθιστες τροφές που σας βοηθούν να ξεπεράσετε πιο γρήγορα το κρυολόγημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

DRUCKFARBEN
BUSINESS

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:42
valencia_plimmires
ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Η κατακραυγή έφερε παραίτηση του Κάρλος Μαθόν, έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες – «Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο»

traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετωπική Τραμπ Κίνας για τα πυρηνικά – Διαψεύδει το Πεκίνο ότι κάνει πυρηικές δοκιμές

ilektriko-aftokinito_fortisi_0311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πώς να φορτίζεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

1 / 3