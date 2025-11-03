Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

Δεν πάει καλά η διαδικασία απογραφής των αναλκυστήρων, που υπάρχουν στη χώρα. Η ιδέα της κυβέρνησης έχει βάλει σε μπελάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών, που υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά, (στο elevator.mindev.gov.gr) μέχρι τις 30 Νοεμβρίου όλα τα ασανσέρ που βρίσκονται στα κτίριά τους.

Υποτίθεται ότι στόχος του μέτρου είναι να απόκτήσειι το κράτος μία πλήρη εικόνα σχετικά με τον αριθμό και την ηλικία των ανελκυστήρων, ώστε να ξεκινήσει πρόγραμμα ελέγχου, πιστοποίησης και καταχώρισης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στη χώρα υπάρχουν 750.000 έως 900.000 ανελκυστήρες, ενώ μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί μόνο περίπου 110.000.

Στη συνέεχεια και αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή, οι αρχικοί έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε περίπου 75.000 από αυτούς, με κριτήριο την ηλικία τους.

Το κόστος ελέγχου κυμαίνεται από 150 έως 200 ευρώ, ενώ η αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας – όπου απαιτείται – μπορεί να επιφέρει σημαντικά υψηλότερες δαπάνες, τις οποίες θα επωμιστούν αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες.

Σε παλαιά κτίρια, όπου οι ανελκυστήρες λειτουργούν επί δεκαετίες χωρίς εκσυγχρονισμό, το κόστος ενδέχεται να ανέβει ακόμη περισσότερο, καθώς μπορεί να χρειαστεί τεχνική μελέτη ή ακόμη και πλήρης αντικατάσταση του μηχανισμού.

Οδηγός για τα βήματα απογραφής

Η απογραφή γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Μητρώου, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

Έτος εγκατάστασης

Αριθμό στάσεων

Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός, ανενεργός)

Εάν υπάρχει πιστοποίηση

Εάν είναι δηλωμένος σε αρχείο δήμου

Αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης κάποιων στοιχείων, η καταγραφή μπορεί να προχωρήσει με δηλώσεις «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμων» δεδομένων.

Σε περίπτωση διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται μέσω ΚΑΕΚ.

Ποιες είναι οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες, 2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις (οικιστική και επαγγελματική) και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα (mall).

Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι ισχύει στην περίπτωση που στο κτίριο υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανελκυστήρες;

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρα, τότε απαιτούνται ξεχωριστές εγγραφές σε όλα τα απογραφικά στοιχεία ΚΑΘΕ ανελκυστήρα και όχι μια ενιαία εγγραφή. Ο κάθε ένας λαμβάνει τον μοναδικό αριθμό ανελκυστήρα.

Γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει συνιδιοκτησία;

Ναι. Η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη

Οι ανελκυστήρες μπορούν να δηλωθούν από τους συντηρητές τους;

Ναι. Οι συντηρητές έχουν αυτό το δικαίωμα.

Γίνεται στην περίπτωση που δηλωθούν μη ακριβή στοιχεία, π.χ. λάθος αριθμός ορόφων ή διεύθυνση;

Ναι, μπορεί να διορθωθεί. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να τροποποιούνται στοιχεία ακόμα και μετά την οριστικοποίησή της.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απογραφή, απαιτείται εκ νέου αίτηση για χρονικό διάστημα 1 ή 2 ημερών έως ότου η απογραφή ανοίξει και να συνεχιστεί.

Διαβάστε επίσης

ΕΛΤΑ: «Μαύρη ημέρα με 38 λουκέτα και συμβασιούχους 17 ετών χωρίς δουλειά» λέει ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων – Ποια καταστήματα κλείνουν

Περιπέτεια στην Ηρακλειά: Ναυτικός έπεσε στη θάλασσα, διασώθηκε από το λιμενικό

Καιρός: Βροχερό σκηνικό με καταιγίδες στα δυτικά – Ξεκινά χειμωνιάτικη εβδομάδα με πτώση της θερμοκρασίας