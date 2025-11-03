search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 09:17

ΕΛΤΑ: «Μαύρη ημέρα με 38 λουκέτα και συμβασιούχους 17 ετών χωρίς δουλειά» λέει ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων – Ποια καταστήματα κλείνουν

03.11.2025 09:17
Untitled design (1)

«Μαύρη ημέρα» για την Αττική και τα ταχυδρομεία της Ελλάδας καθώς σφραγίζονται άμεσα 38 καταστήματα ΕΛΤΑ.

Ετσι χαραχτήρισε τη σημερινη ημέρα ο Γιάννης Οικονόμου, πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνας – Αττικής, μιλώντας στην ΕΡΤnews. 

«Συνάδελφοι με συμβάσεις εργασίας έχασαν τη δουλειά τους και άλλοι μετακινήθηκαν με τηλεφώνημα πολύ αργά το βράδυ σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός μεταθετότητας», δήλωσε, αναφέροντας ότι υπάρχει συμβασιούχος με 17 έτη εργασίας στα ΕΛΤΑ. 

Μπροστά από το κατάστημα επί της οδού Ομήρου στη Νέα Σμύρνη, ο κ. Οικονόμου επισημαίνει ότι οι πολίτες θα πηγαίνουν εφεξής το δέμα σε γκισέ του ΕΛΤΑ, αλλά η διανομή θα γίνεται από ιδιώτη.

«Προκαλώ να καλέσετε στο τηλέφωνο τον κ. Σκλήκα (Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΤΑ) για να επιβεβαιώσει ή όχι αυτά που καταθέτω», ανέφερε.

Στα 158 καταστήματα των ΕΛΤΑ έχουμε τρίμηνη παράταση και στα 46 άμεση σφράγιση, συνοψίζει ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας για «μερική υποχώρηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ μπροστά στις αντιδράσεις της κοινωνίας και την παρέμβαση της κυβέρνησης.

«Αυτός ο οργανισμός έχει ιστορία δύο αιώνων που είναι συνεχώς δίπλα στον πολίτη και το δίκτυο διανομής είναι το βασικό εργαλεί του.

Κλείνοντας το 45% των καταστημάτων, αφήνοντας μεγάλους δήμους χωρίς ταχυδρομικό κατάστημα, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα εξυπηρέτησης και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών», τόνισε ο Γιάννης Οικονόμου.

«Ο κ. Σκλήκας τα λέει πολύ ωραία θεωρητικά αλλά στην πράξη σήμερα ξεκινάει μαύρη σελίδα, η εξυπηρέτηση περιορίζεται η αξιοπρέπεια περιορίζεται και το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο», είπε καταγγέλλοντας επίσης ότι:

«Πριν από 15 μέρες ο διευθύνων σύμβουλος με εντολή του διπλασίασε τους γεωγραφικούς χάρτες, δηλαδή αν ένας δήμος, , εξυπηρετείται με 15 ταχυδρόμους από τον προηγούμενο μήνα, εξυπηρετείται με 10 και η ένταση εργασίας αυξάνεται.

Πώς είναι δυνατόν ο συγκεκριμένος υπάλληλος να έχει τόσο μεγάλο γεωγραφικό χάρτη να εξυπηρετήσει, με ένα μηχανάκι 20 ετών και να προσπαθεί να παρέχει ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να στηριζόμαστε σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια απόφαση, η οποία επι της ουσίας συρρικνώνει το ταχυδρομείο», αναφέρει ο Γιάννης Οικονόμου, υπενθυμίζοντας ότι από τα 46 καταστήματα που σφραγίζονται άμεσα, τα 38 είναι στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Υπάρχουν δήμοι και περιφέρειες οι οποίοι κάνουν προτάσεις ώστε να παραχωρήσουν χώρους για να στεγάζεται εκεί το ταχυδρομείο χωρίς ενοίκιο ή με συμβολικό ενοίκιο, είπε, τέλος ο Γιάννης Οικονόμου.

Η λίστα με τα 46 υποκαταστήματα που κλείνουν

  1. Αγίου Ιεροθέου
  2. Αγίου Ιωάννη Ρέντη
  3. Αερολιμένα Αθηνών
  4. Ακρόπολης (ΑΘ 171)
  5. Αλίμου
  6. Αμαρουσίου (2) (Carrefour)
  7. Άνω Λιοσίων
  8. Ασπροπύργου
  9. Βούλας
  10. Βριλησσίων
  11. Γαλατσίου
  12. Γέρακα
  13. Δάφνης
  14. Δραπετσώνας
  15. Θησείου (ΑΘ 18)
  16. Θρακομακεδόνων
  17. Κ.Ε.Μ.Π. Παραδείσου Αμαρουσίου
  18. Καλαμακίου
  19. Καλλιπόλεως
  20. Καματερού
  21. Κουμουνδούρου (ΑΘ 49)
  22. Κυψέλης (ΑΘ 13)
  23. Λενορμάν
  24. Μεταμόρφωσης Αττικής
  25. Μητροπόλεως (ΑΘ 54)
  26. Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14)
  27. Νέας Ερυθραίας
  28. Νέας Φιλαδέλφειας
  29. Νίκαιας
  30. Περάματος Πειραιά
  31. Πλατείας Καισαριανής
  32. Χαϊδαρίου
  33. Χολαργού

Θεσσαλονίκης

  1. ΒΙ.ΠΕ.Θ.
  2. Συκιών
  3. Ιωνίας
  4. Πανοράματος
  5. Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11)
  6. Πυλαίας
  7. Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης
  8. Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17)

Αχαΐας

Πάτρας 3

Δωδεκανήσου

Ρόδου 2

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων 2

Κρήτη

  1. Ιεράπετρας
  2. Χανίων (Κ.Δ)

Διαβάστε επίσης

Περιπέτεια στην Ηρακλειά: Ναυτικός έπεσε στη θάλασσα, διασώθηκε από το λιμενικό

Καιρός: Βροχερό σκηνικό με καταιγίδες στα δυτικά – Ξεκινά χειμωνιάτικη εβδομάδα με πτώση της θερμοκρασίας

Τρόμος σε συνοικία της Λάρισας: Βγήκε από το σπίτι με τον μπαλτά στο χέρι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετωπική Τραμπ Κίνας για τα πυρηνικά – Διαψεύδει το Πεκίνο ότι κάνει πυρηικές δοκιμές

ilektriko-aftokinito_fortisi_0311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πώς να φορτίζεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

beatles_cast_0311_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Beatles»: Ανακοινώθηκε επίσημα το γυναικείο cast της φιλόδοξης παραγωγής του Sam Mendes (photos)

kriologima-new
ΥΓΕΙΑ

Πέντε… ασυνήθιστες τροφές που σας βοηθούν να ξεπεράσετε πιο γρήγορα το κρυολόγημα

ohe new
ΚΟΣΜΟΣ

Kαμπανάκι ΟΗΕ: Οι οικονομικές ανισότητες φέρνουν πανδημίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

DRUCKFARBEN
BUSINESS

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:34
traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετωπική Τραμπ Κίνας για τα πυρηνικά – Διαψεύδει το Πεκίνο ότι κάνει πυρηικές δοκιμές

ilektriko-aftokinito_fortisi_0311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πώς να φορτίζεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

beatles_cast_0311_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Beatles»: Ανακοινώθηκε επίσημα το γυναικείο cast της φιλόδοξης παραγωγής του Sam Mendes (photos)

1 / 3