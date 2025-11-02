ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 46 υποκαταστήματα που κλείνουν από τη Δευτέρα

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν τα υποκαταστήματα που θα κλείσουν οριστικά από αύριο, Δευτέρα.

Η τελική λίστα περιλαμβάνει καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, πρωτεύουσες νομών και μεγάλα αστικά κέντρα.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, τα ΕΛΤΑ αποφάσισαν να αναστείλουν για τρεις μήνες το κλείσιμο στα υπόλοιπα -περίπου 150- καταστήματα καθώς θα επανεξατάσουν τις ανάγκες που υπάρχουν, κυρίως στην Περιφέρεια και τα νησιά.

Η λίστα των υποκαταστημάτων που θα σταματήσει η λειτουργία τους αύριο 3/11:

Αττικής

Αγίου Ιεροθέου Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αερολιμένα Αθηνών Ακρόπολης (ΑΘ 171) Αλίμου Αμαρουσίου (2) (Carrefour) Άνω Λιοσίων Ασπροπύργου Βούλας Βριλησσίων Γαλατσίου Γέρακα Δάφνης Δραπετσώνας Θησείου (ΑΘ 18) Θρακομακεδόνων Κ.Ε.Μ.Π. Παραδείσου Αμαρουσίου Καλαμακίου Καλλιπόλεως Καματερού Κουμουνδούρου (ΑΘ 49) Κυψέλης (ΑΘ 13) Λενορμάν Μεταμόρφωσης Αττικής Μητροπόλεως (ΑΘ 54) Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14) Νέας Ερυθραίας Νέας Φιλαδέλφειας Νίκαιας Περάματος Πειραιά Πλατείας Καισαριανής Χαϊδαρίου Χολαργού

Θεσσαλονίκης

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Συκιών Ιωνίας Πανοράματος Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11) Πυλαίας Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17)

Αχαΐας

Πάτρας 3

Δωδεκανήσου

Ρόδου 2

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων 2

Κρήτη

Ιεράπετρας Χανίων (Κ.Δ)

