02.11.2025 20:16

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 46 υποκαταστήματα που κλείνουν από τη Δευτέρα

02.11.2025 20:16
elta_new_456

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν τα υποκαταστήματα που θα κλείσουν οριστικά από αύριο, Δευτέρα.

Η τελική λίστα περιλαμβάνει καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, πρωτεύουσες νομών και μεγάλα αστικά κέντρα.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, τα ΕΛΤΑ αποφάσισαν να αναστείλουν για τρεις μήνες το κλείσιμο στα υπόλοιπα -περίπου 150- καταστήματα καθώς θα επανεξατάσουν τις ανάγκες που υπάρχουν, κυρίως στην Περιφέρεια και τα νησιά.

Η λίστα των υποκαταστημάτων που θα σταματήσει η λειτουργία τους αύριο 3/11:

Αττικής

  1. Αγίου Ιεροθέου
  2. Αγίου Ιωάννη Ρέντη
  3. Αερολιμένα Αθηνών
  4. Ακρόπολης (ΑΘ 171)
  5. Αλίμου
  6. Αμαρουσίου (2) (Carrefour)
  7. Άνω Λιοσίων
  8. Ασπροπύργου
  9. Βούλας
  10. Βριλησσίων
  11. Γαλατσίου
  12. Γέρακα
  13. Δάφνης
  14. Δραπετσώνας
  15. Θησείου (ΑΘ 18)
  16. Θρακομακεδόνων
  17. Κ.Ε.Μ.Π. Παραδείσου Αμαρουσίου
  18. Καλαμακίου
  19. Καλλιπόλεως
  20. Καματερού
  21. Κουμουνδούρου (ΑΘ 49)
  22. Κυψέλης (ΑΘ 13)
  23. Λενορμάν
  24. Μεταμόρφωσης Αττικής
  25. Μητροπόλεως (ΑΘ 54)
  26. Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14)
  27. Νέας Ερυθραίας
  28. Νέας Φιλαδέλφειας
  29. Νίκαιας
  30. Περάματος Πειραιά
  31. Πλατείας Καισαριανής
  32. Χαϊδαρίου
  33. Χολαργού

Θεσσαλονίκης

  1. ΒΙ.ΠΕ.Θ.
  2. Συκιών
  3. Ιωνίας
  4. Πανοράματος
  5. Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11)
  6. Πυλαίας
  7. Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης
  8. Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17)

Αχαΐας

Πάτρας 3

Δωδεκανήσου

Ρόδου 2

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων 2

Κρήτη

  1. Ιεράπετρας
  2. Χανίων (Κ.Δ)

XAKAN_FINTAN
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σύσκεψη ΥΠΕΞ ισλαμικών χωρών για τη Γάζα συγκαλεί αύριο ο Φιντάν

paok1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ 0-5: Προπόνηση στις Σέρρες για τους πρωτοπόρους

koropi-245
ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σε σοκ παραμένει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία» λέει η μητέρα της

troxaio-korinthos
ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Τροχαίο με τρία εμπλεκόμενα οχήματα – Το ένα έπεσε σε τοίχο (video)

BritainPolice
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε τρένο στην Αγγλία: Μόνο ένας άνδρας θεωρείται ύποπτος από την αστυνομία

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

