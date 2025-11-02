ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 46 υποκαταστήματα που κλείνουν από τη Δευτέρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν τα υποκαταστήματα που θα κλείσουν οριστικά από αύριο, Δευτέρα.
Η τελική λίστα περιλαμβάνει καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, πρωτεύουσες νομών και μεγάλα αστικά κέντρα.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις, τα ΕΛΤΑ αποφάσισαν να αναστείλουν για τρεις μήνες το κλείσιμο στα υπόλοιπα -περίπου 150- καταστήματα καθώς θα επανεξατάσουν τις ανάγκες που υπάρχουν, κυρίως στην Περιφέρεια και τα νησιά.
Αττικής
Θεσσαλονίκης
Αχαΐας
Πάτρας 3
Δωδεκανήσου
Ρόδου 2
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων 2
Κρήτη
