ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 20:03
02.11.2025 18:48

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Εντοπίστηκαν τα όπλα με τα οποία τον γάζωσαν – Δέχτηκε πάνω από δέκα σφαίρες

02.11.2025 18:48
Πάνω από δέκα σφαίρες βρήκαν στόχο στο σώμα του Γ. Λάλα ο οποίος έπεσε νεκρός από επίθεση ενώ βρισκόταν στη βεράντα ξενοδοχείου στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εντοπίστηκαν τα όπλα με τα οποία γάζωσαν τον 42χρονο όπου πρόκειται για δύο καλάσνικοφ και ένα εννάρι πιστόλι.

Οσον αφορά το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές και στη συνέχεια έκαψαν, πρόκειται για όχημα το οποίο έκλεψαν από την περιοχή της Ηλιούπολης.

Εκεί μέσα βρέθηκαν δύο καμμένα όπλα, το ένα από τα δύο καλάσνικοφ και το εννιάρι πιστόλι. 

Ενα άλλο στοιχείο που ερευνούν οι αρχές, είναι το πώς είχαν τόσο καλή πληροφόρηση οι δολοφόνοι για τον στόχο τους. Παρακολουθούσαν από ώρα το σαλέ και για τις αρχές είναι σίγουρα επαγγελματίες σε συμβόλαια θανάτου. Για το συγκεκριμένο μάλιστα, εκτιμούν πως είναι από τα πιο… ακριβά. 

Ο Λάλας γνώριζε καλά ότι αποτελεί στόχο καθώς πριν μερικούς μήνες δέχτηκε επίθεση στα Λιόσια, όπου τον έσωσε το θωρακισμένο αυτοκίνητό του.

Την ώρα της δολοφονίας, ήταν μαζί του μια φίλη του και κάποια φιλικά ζευγάρια. Εκανε το μοιραίο λάθος όμως να βγει έξω στη βεράντα για να μιλήσει στο τηλέφωνο και εκεί οι δράστες που βρίσκονταν απ έξω, άρχισαν να τον γαζώνουν.

