Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Ο αυτόπτης μάρτυρας κλειδί και το καμένο όχημα με το οποίο διέφυγαν οι δράστες

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται από τις Αρχές η μαρτυρία αυτόπτη στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, που βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ και σημείωσε πως μαζί με το θύμα βρισκόταν μία γυναίκα, που ειδοποίησε την Αστυνομία.

«Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πως έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση», ανέφερε η κα Δημογλίδου προσθέτοντας ωστόσο πως ο «αυτόπτης μάρτυρας θα βοηθήσει τις έρευνες».

Ποιος ήταν ο 40χρονος που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ

Ο 40χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, καθώς είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, τον Απρίλιο του 2021, αλλά είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών.

Τον περασμένο Μάιο είχε γλιτώσει από απόπειρα δολοφονίας έξω από το σπίτι του στα Άνω Λιόσια. Οι δράστες τότε τον είχαν καταδιώξει με θωρακισμένο όχημα και τον είχαν «γαζώσει» με αυτόματα όπλα· τότε είχε γλιτώσει χάρη στη θωρακισμένη Mercedes του. Από εκείνη την ημέρα, ο Λάλας φαίνεται πως είχε περιορίσει τις μετακινήσεις του και τις δημόσιες εμφανίσεις, φοβούμενος νέο χτύπημα.

Η έρευνα για τη νέα αυτή υπόθεση έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον υπόκοσμο.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο της εκτέλεσης εντοπίστηκε ένα καμένο όχημα – στοιχείο που οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ακόμα ένα χτύπημα στο πλαίσιο των «ξεκαθαρισμάτων» της λεγόμενης “Greek Mafia”.

Στο σημείο της δολοφονίας έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η Αστυνομία εξετάζει οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και μαρτυρίες κατοίκων.

Ο 41χρονος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με τη ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της “Greek Mafia” για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια καυσίμων και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Εκτός από τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, ο Γιάννης Λάλας είχε εμπλακεί στην υπόθεση της δολοφονίας του πυγμάχου Χάρη Κοντογιώργη στο Γαλάτσι, με την υπόθεση εκείνη να οδηγείται επίσης σε απαλλαγή. Παρά τις αθωώσεις, το όνομά του παρέμενε συνδεδεμένο με υποθέσεις συμβολαίων θανάτων, λαθρεμπορίου καυσίμων και εκβιασμών.

