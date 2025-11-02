search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 11:41
ΕΛΛΑΔΑ

02.11.2025 09:41

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκροί σε τροχαίο 28χρονος και 25χρονος – Το αυτοκίνητό τους «καρφώθηκε» σε ελιά

02.11.2025 09:41
troxaio_f8iwtida

Ακαριαίο θάνατο βρήκαν δύο νέοι άνθρωποι, τα ξημερώματα της Κυριακής, στη Φθιώτιδα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν «καρφώθηκε» σε ελιά.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε επαρχικό δρομο της Λοκρίδας. Οι δύο φίλοι, ηλικίας 28 κα 25 ετών αντίστοιχα, είχαν φύγει το βράδυ του Σαββάτου από την Τραγάνα για να διασκεδάσουν σε μπαρ της Αταλάντης.

Ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους, κινούμενοι στον δρόμο Αταλάντης – Σκάλας, που οδηγεί προς την παραλία της περιοχής, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο δέντρο.

«Απογειώθηκε» πριν «καρφωθεί» στο δέντρο, λέει αυτόπτης μάρτυρας

Το δυστύχημα έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες. Διερχόμενος οδηγός περιέγραψε πως το αυτοκίνητο «απογειώθηκε» πριν «καρφωθεί» στην ελιά.

Το ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας διενεργεί έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από LamiaReport

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

