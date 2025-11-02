search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

02.11.2025 09:20

«Έβρεξε» μολότοφ τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη – 17 προσαγωγές και μία σύλληψη (Videos)

thessaloniki_epeisodia

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Ομάδα ατόμων εκτόξευσαν πέτρες και μολότοφ σε βάρος διμοιρίας των ΜΑΤ, που βρίσκονταν κοντά στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης με την Αγίου Δημητρίου, στο τουρκικό προξενείο.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. «απάντησαν» με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ενώ προχώρησαν σε 18 προσαγωγές.

Από τις 18 προσαγωγές μόνο μία μετράπηκε σε σύλληψη και αυτή για ναρκωτικά. Οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι για τα επεισόδια καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή τους σε αυτά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έξι αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές άλλα σοβαρότερες και άλλα μικρότερες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Έπεσαν περισσότερες από 60 μολότοφ, ενώ δεν υπήρξαν τραυματίες.

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη 4 μελών εγκληματικής οργάνωσης για ληστεία και 27 κλοπές

Κοζάνη: Ιδιοκτήτης 8 ροτβάιλερ που κατασπάραξαν 5άχρονο ζητά αποζημίωση από τη μητέρα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Δεν επιτέθηκε απρόκλητα» το ροτβάιλερ στον 76χρονο – «Επιτέθηκε γιατί το χτύπησε με την αλυσίδα πάρα πολλές φορές»

antetokounmpo (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η εξήγηση του Greek Freak για το μαυρισμένο μάτι και ο …κλέφτης (Video)

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Νεκρός 24χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

hpa karaiviki (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters – ΗΠΑ: Αναβαθμίζεται «παροπλισμένη» ναυτική βάση στo Πουέρτο Ρίκο εν μέσω έντασης με την Βενεζουέλα

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

