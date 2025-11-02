«Έβρεξε» μολότοφ τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη – 17 προσαγωγές και μία σύλληψη (Videos)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Ομάδα ατόμων εκτόξευσαν πέτρες και μολότοφ σε βάρος διμοιρίας των ΜΑΤ, που βρίσκονταν κοντά στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης με την Αγίου Δημητρίου, στο τουρκικό προξενείο.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. «απάντησαν» με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ενώ προχώρησαν σε 18 προσαγωγές.

Από τις 18 προσαγωγές μόνο μία μετράπηκε σε σύλληψη και αυτή για ναρκωτικά. Οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι για τα επεισόδια καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή τους σε αυτά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έξι αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές άλλα σοβαρότερες και άλλα μικρότερες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Έπεσαν περισσότερες από 60 μολότοφ, ενώ δεν υπήρξαν τραυματίες.

