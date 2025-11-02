Ο Έρικ, η Κίμπερλι και η θαλαμηγός «Περσεφόνη» με τον ολιγάρχη από το Καζακστάν – Ποιος είναι ο ελληνοαμερικανός που έφερε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος τη νέα Πρέσβη της Αμερικής

Από τα χωριά της Ερισσού στην Κεφαλονιά μέχρι τα ρετιρέ του Σικάγο, ο Έρικ Βασιλάτος έχει γράψει τη δική του ιστορία επιτυχίας. Ο ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της πλατφόρμας Vivid Seats και της επενδυτικής SkyBox Capital, συνδυάζει επιχειρηματική ευφυΐα, φιλανθρωπία, ισχυρούς δεσμούς με την πατρίδα του, αλλά και στενές σχέσεις με το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ο άνθρωπος που έφερε στην Ελλάδα την νέα Πρέσβη της Αμερικής Κίμπερλι Γκιλφόιλ με ιδιωτικό λιαρ τζετ. Είναι παράλληλα και ο ιδιοκτήτης της θαλαμηγού «Περσεφόνης» η οποία φιλοξενούσε τον ολιγάρχη Daniyar Abulgazin από το Καζακστάν και από την οποία τον Ιούνιο του 2024 είχαν πεταχτεί βεγγαλικά που έκαψαν το πευκοδάσος της Ύδρας!

Για το παραπάνω περιστατικό ο κ. Βασσιλάτος δεν είχε καμία εμπλοκή καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τη θαλαμηγό τη διαχειρίζεται εταιρεία ενοικιάσεως πολυτελών σκαφών. Ποιος είναι όμως ο billionaire από την Κεφαλονιά που έχει κουμπάρο τον τραγουδιστή Αργυρό (σήμερα αναμένεται εκεί που τραγουδάει ένα πάρτυ με προσκεκλημένη την Κίμπερλι Γκιλφόιλ) και η περιουσία του αγγίζει τα 2 δισ. δολάρια;

Όλα ξεκίνησαν από την Κεφαλονιά. Ο πατέρας του, Σταύρος Βασιλάτος, κατάγεται από τη Χαλικερή, στους Βασιλικάδες της Ερίσσου. Μαζί με τον φίλο και συνέταιρό του, Μάκη Σπαθή, διατηρούσαν στο Σικάγο ένα κατάστημα με μεταχειρισμένα μηχανήματα εστίασης – ένα μικρό βασίλειο μεταλλικών ραφιών και φριτεζών, όπου ο νεαρός Έρικ περνούσε ατελείωτες ώρες βοηθώντας και διαβάζοντας στο πατάρι. Ο Σταύρος είχε ένα μόνο όνειρο. Ο γιος του να μορφωθεί και να μάθει να σέβεται όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από καταγωγή ή περιουσία. Ο Έρικ Βασιλάτος σπούδασε Business Administration στο University of Iowa, όπου γνώρισε τον συμφοιτητή και μελλοντικό του συνεργάτη Τζέρι Μπέντνιακ. Στα φοιτητικά δωμάτια του Mayflower Residence Hall, οι δυο νέοι ξενυχτούσαν με ατελείωτες συζητήσεις για ιδέες και δάνεια, μαθαίνοντας στην πράξη τι σημαίνει οργάνωση, υπευθυνότητα και ομαδικότητα.

Αυτή η συνεργασία θα εξελισσόταν, λίγα χρόνια αργότερα, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες επιχειρηματικής επιτυχίας των τελευταίων δεκαετιών.

Η Vivid Seats και η εκτόξευση στην κορυφή

Το 2001, οι δύο φίλοι ίδρυσαν τη Vivid Seats, μια μικρή startup που υποσχόταν να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί αγοράζουν εισιτήρια για συναυλίες, αθλητικά γεγονότα και θεάματα. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι ακόμη περίμεναν στις ουρές των ταμείων, ο Βασιλάτος και ο Μπέντνιακ είδαν πρώτοι τη δυναμική της διαδικτυακής αγοράς.

Μέσα σε λιγότερα από είκοσι χρόνια, η Vivid Seats εξελίχθηκε σε κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου, συνεργαζόμενη με εταιρείες όπως η ESPN και επενδυτικούς γίγαντες όπως οι Vista Equity Partners και GTCR. Τα έσοδα ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2017 ο Βασιλάτος πούλησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών έναντι 575 εκατομμυρίων δολαρίων, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στους πλέον επιτυχημένους νέους επιχειρηματίες των ΗΠΑ.

Η SkyBox Capital και το «παλάτι στους ουρανούς»

Μετά την αποχώρησή του από τη Vivid Seats, ο Βασιλάτος δεν επέλεξε τη λάμψη της Silicon Valley. Αντίθετα, ίδρυσε τη SkyBox Capital, μια boutique επενδυτική εταιρεία με χαμηλό προφίλ και υψηλό αντίκτυπο.

Η εταιρεία επικεντρώνεται σε τομείς όπως το real estate, οι τεχνολογικές startups και τα ψηφιακά μέσα – πεδία που γνωρίζει άριστα.

Η πιο εντυπωσιακή κίνηση του ήρθε το 2019, όταν αγόρασε και ενοποίησε έξι πολυτελή διαμερίσματα στο εμβληματικό Water Tower Place του Σικάγο, δημιουργώντας έναν ενιαίο χώρο άνω των 14.000 τ.μ.. Με συνολική επένδυση που ξεπέρασε τα 15 εκατομμύρια δολάρια, ο αμερικανικός Τύπος χαρακτήρισε το εγχείρημα «παλάτι στους ουρανούς», σύμβολο μιας νέας γενιάς αυτοδημιούργητων επιχειρηματιών με ελληνικές ρίζες.

Η Δήμητρα και το φιλανθρωπικό τους αποτύπωμα

Δίπλα του στέκεται διακριτικά αλλά ουσιαστικά η σύζυγός του, Δήμητρα Βασιλάτου (το γένος Βίζιου), απόφοιτος του University of Illinois και πρώην στέλεχος της Mercedes-Benz USA. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2016 και ίδρυσε το Demetra & Eric Vassilatos Foundation, με κεφάλαιο άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Ίδρυμα στηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις υγείας και πολιτιστικές πρωτοβουλίες τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα – με ιδιαίτερη έμφαση στην Κεφαλονιά.

Η παρουσία τους στο νησί είναι συχνή και ουσιαστική. Ο Βασιλάτος έχει χρηματοδοτήσει έργα υποδομής στην Ερίσσο, όπως ένα σύγχρονο γήπεδο με LED φωτισμό, αποδυτήρια και προσβάσεις ΑμεΑ, ενώ στηρίζει τοπικές ανάγκες, καλύπτοντας συχνά λογαριασμούς και εξοπλισμούς. Οι κάτοικοι τον αποκαλούν «ευεργέτη», αν και εκείνος προτιμά να τον θυμούνται απλώς ως γιο του Σταύρου Βασιλάτου.

Η θαλαμηγός Rahil και τα πολυτελή βαφτίσια στην Κεφαλονιά

Κάθε καλοκαίρι, η οικογένεια Βασιλάτου επιστρέφει στα νερά του Ιονίου με το πολυτελές σκάφος Rahil, μήκους 65 μέτρων και πλάτους σχεδόν 12 μέτρων, που απέκτησαν έναντι περίπου 22 εκατομμυρίων ευρώ. Το σκάφος, πρώην ιδιοκτησίας του Ρώσου μεγιστάνα Αρκάντι Ρότενμπεργκ, φιλοξενεί μέχρι 14 άτομα και έχει πλήρωμα 17 μελών.

Εκεί, ανάμεσα στα νησιά και στις παρέες, τα καλοκαίρια γεμίζουν με μουσική και ελληνικά τραγούδια, συχνά με τον κουμπάρο και στενό φίλο τους Κωνσταντίνο Αργυρό να δίνει τον τόνο. Παρ’ όλη τη χλιδή, η σχέση του Έρικ με την Κεφαλονιά παραμένει ατόφια. Συνομιλεί με τους ντόπιους, επισκέπτεται το χωριό, βαφτίζει τα παιδιά του εκεί και φροντίζει να κρατά ζωντανό το δεσμό του με τον τόπο του πατέρα του. Άλλωστε στη μια βάφτιση του παιδιού του είχε τραγουδήσει ο Αντώνης Ρέμος και στην άλλη ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Μάλιστα το 2018 στη βάφτιση του πρώτου του παιδιού κλείσει όλο τον προαύλιο χώρο της Μονής Αγριλίων και με φόντο το μισογκρεμισμένο καμπαναριό είχε διοργανώσει ένα μεγάλο πάρτι όπου τραγούδησε ο Ρέμος. Ενώ το 2021 στα βαφτίσια του γιού του Σταύρου είχε τραγουδήσει ο Αργυρός.

Ο κ. Βασσιλάτος λένε άνθρωποι από την Κεφαλονιά ότι είναι ένας low profile χαρακτήρας ο οποίος δεν θέλει να γράφεται ή να λέγεται κάτι για εκείνον. Οι κακές γλώσσες λένε μάλιστα ότι σε αναρτήσεις τοπικών ιστοσελίδων της Κεφαλονιάς για τα βαφτίσια των παιδιών του είχε στείλει μέσω δικηγορικού γραφείου της Αθήνας εξώδικες δηλώσεις απαιτώντας να «κατέβουν» τα άρθρα αυτά, όπως και έγινε. Έχει φτιάξει το γήπεδο στην Έρισσο που φέρει το όνομα του πατέρα του και στη μονή Αγριλίων στη Σάμη έχει φτιάξει τον περίβολο του μοναστηριού καθώς και υπερσύγχρονες τουαλέτες για τους πιστούς.

