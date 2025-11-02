Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Νεκρός εντοπίστηκε, το Σάββατο (01/11), ο Γιάννης Λάλας που βρέθηκε πυροβολημένος σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα στην Αράχωβα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του αναγνωρίστηκε και είναι εκείνη του κατηγορούμενου στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ.

Η δολοφονία του Γιάννη Λάλα, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρών ποινικών υποθέσεων τα τελευταία χρόνια, παραπέμπει σε μαφιόζικο «ξεκαθάρισμα». Το όνομά του είχε συνδεθεί με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς και με την εκτέλεση του πυγμάχου Χάρη Κοντογιώργη στο Γαλάτσι — και για τις δύο υποθέσεις είχε πρόσφατα απαλλαγεί από τις κατηγορίες.

Παρά τις αθωωτικές αποφάσεις, ο Γιάννης Λάλας συνέχιζε να θεωρείται από τις Αρχές ως πρόσωπο-«κλειδί» σε οργανωμένο δίκτυο που συνδεόταν με σειρά μαφιόζικων επιθέσεων και συμβολαίων θανάτου.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα με καλάσνικοφ έξω από το σπίτι που διέμενε.

Η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει με προσοχή όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο της εκδίκησης. Το ενδεχόμενο η εκτέλεση να είναι αντίποινα στο πλαίσιο της «μαύρης λίστας» του υποκόσμου είναι ανοιχτό, ενώ στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός εντοπίστηκαν κάλυκες από όπλα βαρέως τύπου.

Πάντως, η έρευνα για την ταυτότητα των δραστών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία και να «σαρώνουν» την περιοχή για υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταγραφές κλήσεων.

