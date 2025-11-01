Προσωπικός Αριθμός: Εκπνέει η διορία για την έκδοσή του – Τι ισχύει για όσους καθυστερήσουν

Πλησιάζει η λήξη της διορίας που έχει δοθεί στους πολίτες, προκειμένου να εκδώσουν τον Προσωπικό Αριθμό τους.

Ως καταληκτική ημερομηνία είχε δοθεί η 5η Σεπτεμβρίου, ωστόσο δόθηκε παράταση δύο μηνών – 5 Νοεμβρίου –προκείμενου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού.

Η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Σημειώνεται ότι, από τις 6 Νοεμβρίου θα δοθεί αυτόματα σε όσους δεν έχουν.

