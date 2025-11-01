search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 00:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 23:10

Προσωπικός Αριθμός: Εκπνέει η διορία για την έκδοσή του – Τι ισχύει για όσους καθυστερήσουν

01.11.2025 23:10
proswpikos_arithmos

Πλησιάζει η λήξη της διορίας που έχει δοθεί στους πολίτες, προκειμένου να εκδώσουν τον Προσωπικό Αριθμό τους.

Ως καταληκτική ημερομηνία είχε δοθεί η 5η Σεπτεμβρίου, ωστόσο δόθηκε παράταση δύο μηνών – 5 Νοεμβρίου –προκείμενου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού.

Η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Σημειώνεται ότι, από τις 6 Νοεμβρίου θα δοθεί αυτόματα σε όσους δεν έχουν.

Διαβάστε επίσης:

Μακελειό στα Βορίζια: Έντονη ανησυχία για την επόμενη μέρα, σε επιφυλακή η αστυνομία – Σοκάρει η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα (Video)

Λόφος Στρέφη: Επίθεση με μολότοφ σε ομάδα της ΟΠΚΕ – Ένας αστυνομικός τραυματίας

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
BritainPolice
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό – Πολλά άτομα στο νοσοκομείο (Video)

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για ειρήνη και ευημερία στη Μέση Ανατολή»

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Εκπνέει η διορία για την έκδοσή του – Τι ισχύει για όσους καθυστερήσουν

KRITI1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Έντονη ανησυχία για την επόμενη μέρα, σε επιφυλακή η αστυνομία – Σοκάρει η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα (Video)

OliAris1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός-Άρης 2-1: Το ντέρμπι «βάφτηκε» ερυθρόλευκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 23:59
BritainPolice
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό – Πολλά άτομα στο νοσοκομείο (Video)

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για ειρήνη και ευημερία στη Μέση Ανατολή»

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Εκπνέει η διορία για την έκδοσή του – Τι ισχύει για όσους καθυστερήσουν

1 / 3