Μακελειό στα Βορίζια: Έντονη ανησυχία για την επόμενη μέρα, σε επιφυλακή η αστυνομία – Σοκάρει η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα (Video)

Ένα μείγμα οργής και φόβου επικρατεί στα Βορίζια Κρήτης του δήμου Φαιστού μετά το φονικό επεισόδιο πυροβολισμών που έχει συγκλονίσει τη χώρα. Το αιματηρό γεγονός είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς, τραυματίες και ολόκληρη την τοπική κοινωνία τρομοκρατημένη για την πιθανότητα κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο οικογενειών.

Ειδικότερα, από το φονικό περιστατικό υπήρξε θανάσιμος τραυματισμός δύο προσώπων, ενός 39χρονου άνδρα και μιας 56χρονης γυναίκας, αλλά και ο τραυματισμός δύο γυναικών, που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο τραυματισμός δύο ακόμη ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο επεισόδιο. Στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου επικρατεί αναβρασμός και είναι έντονη η αστυνομική παρουσία προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα και ΕΚΑΜ έχει φτάσει στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει μεταξύ δύο οικογενειών. Ταυτόχρονα, μία ομάδα της ΕΚΑΜ έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, και «χτενίζουν» τα σπίτια των θυτών, αναζητώντας νέα στοιχεία ή και πρόσωπα – κλειδιά για την υπόθεση. Λίγο μετά τις 20:30 ξεκίνησε μεγάλη σύσκεψη στην αστυνομική διεύθυνσή Ηρακλείου υπό τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Δημήτρη Μάλιο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η οικογένεια του 39χρονου νεκρού αποφάσισε να βαφτίσει λίγες ώρες μετά τα αβάπτιστα παιδιά του, προκειμένου να μπορέσουν αύριο Κυριακή να παρευρεθούν στην κηδεία του, σύμφωνα με όσα προβλέπει η θρησκευτική παράδοση.

Η 55χρονη γυναίκα πιθανολογείται πως «έφυγε» από ανακοπή που υπέστη όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμού, ενώ είχε πάει για λίγες ημέρες στο χωριό για να βρεθεί στο μνημόσυνο συγγενικού της προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, «φως» στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ, όταν έγινε βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κτίριο που φέρεται να ήταν πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ των οικογενειών. Ακόμη και μετά το μακελειό αναφέρθηκαν πυροβολισμοί στο φαράγγι της περιοχής.

Την ίδια ώρα, ο δήμος Φαιστού ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα και την Τρίτη τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Εν τω μεταξύ από τύχη δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα, καθώς χωριανοί που περνούσαν από το σημείο ή βγήκαν να δουν τι συμβαίνει κινδύνευσαν από τις εκατοντάδες σφαίρες που έπεφταν.

«Εγώ τη γλίτωσα για 10 πόντους»

«Εγώ πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Έριχαν και από τη μια μεριά και από την άλλη. Εγώ έχω φάει γύρω στις πέντε με έξι σφαίρες πάνω στο αμάξι. Ειδοποίησα την Αστυνομία και το μόνο που μου είπαν είναι να μπω στο σπίτι μου να μην κινδυνέψω. Εγώ είμαι περαστικός, ούτε σπίτι έχω, ούτε τίποτα. Το αυτοκίνητο μου είναι σακατεμένο και προσπαθώ να φύγω από δω γιατί ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην τηλεόραση της Κρήτης.

«Στο ένα αμάξι με τα φιμέ τζάμια δεν είδα πόσοι ήταν. Στο άλλο ήταν όρθιοι- εκτός από τους νεκρούς μετά που ήταν κάτω – πρέπει να ήταν 8-10 άτομα. Ηταν στημένη η δουλειά. Με το που πέρναγε το αυτοκίνητο τον πλάκωσαν οι άλλοι με τα καλάσνικοφ και τα πιστόλια. Που να το φανταστώ εγώ… Κοίταζαν από τα μπαλκόνια και δείχνανε και χάζευα και εγώ και έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά. Ειδα μετά ένα φορτηγάκι που είχε πάνω δύο ή τρία άτομα ξάπλα. Ηταν μια γυναίκα σίγουρα και ένας άντρας», πρόσθεσε. «Από τις 11 ενημέρωσα την αστυνομία και καλώ βοήθεια αλλά τίποτα. Φοβάμαι γιατί δεν ξέρουν ποιος είμαι. Μπορεί να περάσει κανείς να μου αδειάσει καμιά γεμιστήρα. Εγώ τη γλίτωσα για 10 πόντους. Μου έχουν τρυπήσει το λάστιχο, έχω φάει τρεις σφαίρες σε ένα τζάμι και άλλες τρεις στη μάσκα του αυτοκινήτου», κατέληξε.

