Λόφος Στρέφη: Επίθεση με μολότοφ σε ομάδα της ΟΠΚΕ – Ένας αστυνομικός τραυματίας

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγο μετά τις 13:30, στον λόφο του Στρέφη, στα Εξάρχεια, όταν ομάδα περίπου 10 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών της ΟΠΚΕ, την ώρα που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ, από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας.

Οι δράστες διέφυγαν προς τα στενά των Εξαρχείων και αναζητούνται.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Λαύριο: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την σεξουαλική κακοποίηση 16χρονης από 72χρονο προπονητή βόλεϊ

Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ