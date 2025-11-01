search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 20:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 19:42

Λόφος Στρέφη: Επίθεση με μολότοφ σε ομάδα της ΟΠΚΕ – Ένας αστυνομικός τραυματίας

01.11.2025 19:42
aeroplano1 (1)

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγο μετά τις 13:30, στον λόφο του Στρέφη, στα Εξάρχεια, όταν ομάδα περίπου 10 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών της ΟΠΚΕ, την ώρα που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ, από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας.

Οι δράστες διέφυγαν προς τα στενά των Εξαρχείων και αναζητούνται.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Λαύριο: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την σεξουαλική κακοποίηση 16χρονης από 72χρονο προπονητή βόλεϊ

Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin_1010_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Οι πύραυλοι Tomahawk στην Ουκρανία δεν θα σταματήσουν τον πόλεμο»

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: «Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ και να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας τους»

volosPao1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος-Παναθηναϊκός 1-0: Πρώτη ήττα στην εποχή Μπενίτεθ για τους «πράσινους»

aeroplano1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Λόφος Στρέφη: Επίθεση με μολότοφ σε ομάδα της ΟΠΚΕ – Ένας αστυνομικός τραυματίας

kriti1
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 20:48
putin_1010_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Οι πύραυλοι Tomahawk στην Ουκρανία δεν θα σταματήσουν τον πόλεμο»

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: «Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ και να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας τους»

volosPao1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος-Παναθηναϊκός 1-0: Πρώτη ήττα στην εποχή Μπενίτεθ για τους «πράσινους»

1 / 3