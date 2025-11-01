Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

Διευκρινήσεις μέσω ανάρτησης στα σόσιαλ μίντια για το περιστατικό με τον σκύλο τους, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του πατέρα και τον θάνατο του ζώου, έδωσε ο γιός του άτυχου 76χρονου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο σκύλος –μέλος της οικογένειας επί δέκα χρόνια, πλήρως εκπαιδευμένος και χωρίς ιστορικό επιθετικής συμπεριφοράς– αντέδρασε απρόβλεπτα τη στιγμή που επιχειρήθηκε να του εφαρμοστεί ένα ειδικό αντισηπτικό σπρέι στα αυτιά. Το σπρέι είχε συνταγογραφηθεί από την κτηνίατρο για την αντιμετώπιση μικρών πληγών, τις οποίες είχε αποκτήσει παίζοντας στον κήπο του σπιτιού.

Η ανάρτηση:

«Πραγματικά, με τον σκύλο μας συνέβη ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο ωστόσο οφείλεται σε μια μεμονωμένη κακή στιγμή. Ο σκύλος μας είναι μέλος της οικογένειάς μας εδώ και δέκα χρόνια· είναι πλήρως εκπαιδευμένος, ιδιαίτερα φιλικός και δεν είχε ποτέ στο παρελθόν επιδείξει οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά.

Το συμβάν έγινε όταν ο πατέρας μου προσπάθησε να του εφαρμόσει ένα ειδικό αντισηπτικό σπρέι, το οποίο μας είχε συνταγογραφήσει η κτηνίατρός μας για δύο μικρές πληγές στα αυτιά που είχε αποκτήσει παίζοντας στον προστατευμένο μας κήπο. Ο σκύλος, επειδή είναι υγιής και ζωηρός και δεν έχει χρειαστεί στο παρελθόν κάποια θεραπεία, δυσανασχέτησε τη στιγμή της εφαρμογής και αντέδρασε απρόβλεπτα.

Ευτυχώς, ο πατέρας μου δεν υπέστη καμία σοβαρή βλάβη·σε ζωτικα οργανα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για την περιποίηση των τραυμάτων στα χέρια του.

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή αμέλεια εκ μέρους μας και ότι πρόκειται για μια εντελώς ατυχής συγκυρία. Είμαστε μια εργατική, έντιμη και φιλοζωική οικογένεια, που φροντίζει με αγάπη και υπευθυνότητα τα ζώα της. Κλεινοντας θελω να πω πως λυπόμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν. Δυστυχώς, ο σκύλος μας έφυγε και ο πατέρας μου χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ήταν μια πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή για όλους μας.

Όσα ακούγονται ή γράφονται πέρα από αυτό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τη συμπαράσταση και την κατανόησή σας.

* Σημειωση:

Να σημειωθεί ότι δεν έχουμε τίποτα να αποκρύψουμε. Εμείς προσκομίσαμε το εν λόγω βίντεο στα ΜΜΕ, στο οποίο αποτυπώνονται οι χώροι στους οποίους κινείται ο σκυλος μας, η προσπάθεια να του δοθεί η αγωγή, η αιφνίδια άρνησή του να την λάβει, καθώς και η προσπάθεια του πατέρα μου να το φροντισει).»

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος

Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο του, στην Καλαμάτα.

Όλα έγιναν, το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν ο 76χρονος πήγε στον σκύλο του για να περιποιηθεί το ζώο, χρησιμοποιώντας κάποιο σπρέι και επιχειρώντας να του δώσει ένα χάπι. Ήταν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει με αγριότητα έναν άνθρωπο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το Ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Στη συνέχεια έσπευσαν στο σημείο και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον 76χρονο, που τον κατασπάραζε για αρκετή ώρα.

Ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο και τότε ένας αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε το τετράποδο.

