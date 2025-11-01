Ηρακλείο: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από καραμπίνα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Φορτέτσα Ηρακλείου, όταν 22χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από συγγενή του.

Ο νεαρός βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο με τραύμα στο κεφάλι από καραμπίνα με τις πληροφορίες να λένε ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Οι λόγοι και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

