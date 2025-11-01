Κρητική βεντέτα στα Βορίζια: Μπήκαν στο χωριό οι αστυνομικές δυνάμεις – Πατέρας 6 παιδιών ο ένας από τους δύο νεκρούς

«Παγωμένη» είναι η Κρήτη από την βεντέτα που κατέληξε σε αιματοκύλισμα στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, που έσπευσαν -σύμφωνα με πληροφορίες από κάθε γωνιά του νησιού- κατάφεραν να μπουν στο χωριό ώρες μετά την έναρξη των πυροβολισμών.

Οι πληροφορίες για τους νεκρούς είναι ακόμη συγκεχυμένες. Παρά το γεγονός ότι πριν από λίγη ώρα γινόταν λόγος για τέσσερις νεκρούς, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για δύο νεκρούς και δύο βαριά τραυματίες.

Ο ένας από τους δύο νεκρούς είναι της μιας οικογένειας, πατέρας έξι παιδιών, και η νεκρή γυναίκα είναι από την άλλη οικογένεια.

Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως υπάρχουν τουλάχιστον 15 ελαφρά τραυματισμένοι, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν πέσει περισσότερες από 2.000 σφαίρες. Μάλιστα, αναφέρεται πως για να αποφευχθούν νέα επεισόδια, οι Αρχές τους έχουν «χωρίσει» στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και Αγίας Βαρβάρας, αντίστοιχα.

Πολλοί από αυτούς μεταφέρθηκαν στα κέντρα υγείας ακόμη και με αγροτικά.

Για τις εξελίξεις ενημερώνεται από την πρώτη στιγμή ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον διοικητή της Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό σπεύδουν στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και ο αρχηγός του FBI.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας το Βενιζέλειο – Ξεχειλίζει η οργή των συγγενών

Στο μεταξύ σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίστηκαν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκε η σορός ενός εκ των νεκρών.

Η μητέρα του θύματος λιποθύμησε ενώ υπήρξε λεκτική επίθεση συγγενών και σε αστυνομικούς.

«Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες τώρα σας καλούσαμε δεν ήρθατε», φώναξε χαρακτηριστικά ένας εξ αυτών.

Ανάλογο κλίμα επικρατεί στους διαδρόμους του νοσηλευτικού ιδρύματος, με πολλά ξεσπάσματα οργής κατά αστυνομικών: “Β@@@@@@@@@@@, να παρακαλάτε να μην έχει πεθάνει» κραύγασε άτομο από το στενό περιβάλλον τραυματία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο οικογένειες έχουν βεντέτα τον τελευταίο χρόνο ενώ το αιματοκύλισμα ξεκίνησε ως αντίποινα έπειτα από έκρηξη μηχανισμού σε οικοδομή αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν λόγω κτηματικών διαφορών και συγκεκριμένα επειδή η μία οικογένεια πήγε και αγόρασε έκταση στην περιοχή που έχει εγκατασταθεί η άλλη.

