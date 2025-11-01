search
01.11.2025 13:53

Κορωπί: «Δεν ξέρει ότι η κανονική αγάπη δεν πονάει, θα τον αθωώσει πανηγυρικά» – Συγκλονίζει στενή φίλη της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της

01.11.2025 13:53
40xroni-koropi

Σοκ και οργή προκαλεί η μαρτυρία φίλης της 40χρονης, που ξυλοκοπήθηκε άγρια στο σπίτι της, στο Κορωπί, από τον σύντροφό της.

Η γυναίκα, που έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από νοσηλεία 8 ημερών, δηλώνει πως δεν θυμάται ποιος την έστειλε στο νοσοκομείο.

Μιλώντας, μάλιστα στο Mega, φίλη της δήλωσε πως «θα αθωώσει πανηγυρικά» στον δράστη.

«Σε όλες τις σχέσεις της δυστυχώς φταίει το οικογενειακό της περιβάλλον. Ήταν πάντα κακοποιημένη. Πάντα. Με σπασμένη κλείδα. Είχε γενικότερα κακοποιητικές σχέσεις», εξήγησε φίλη της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Η Άγκνες δεν γνωρίζει ότι η κανονική αγάπη δεν πονάει»

«Μου είχε μιλήσει για την κακοποίηση της. Μου είχε πει ότι τη χτυπούσε για διάφορους λόγους. Είχε μια πάρα πολύ δύσκολή παιδική ηλικία. Για τη συγκεκριμένη, αυτές οι σχέσεις είναι φυσιολογικές. Σχέσεις αγάπης – εξάρτησης. Αν και ο πατέρας της είναι γνωστός ψυχίατρος, δεν έπρεπε να αποκτήσει παιδιά. Εκείνος ευθύνεται γι’ αυτές τις σχέσεις που αναζητά η Άγκνες και πέφτει συνέχεια σε λάθος χέρια», επισήμανε.

»Η Άγκνες ήταν από μόνη της ένα κακοποιημένο παιδί από τον πατέρα της. Έχει μεγαλώσει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Από την ηλικία των 10 ετών και μετά χρειαζόταν ψυχοθεραπεία με τον πατέρα που είχε. Με τους γονείς που είχε. Έχει μεγαλώσει σε αυτό το μοτίβο, του τρώω ξύλο ίσως είναι και δείγμα αγάπης. Και αυτό που λέει ότι δεν θυμάται, ψεύδεται. Είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Και αυτό που είπε «η γυναίκα μου θα με βγάλει», ήταν πιστεύω εγώ οι λέξεις κλειδιά για να μπορέσει να την κινήσει ώστε να τον αθωώσει ξανά. Δεν νομίζω ότι γνωρίζει πως είναι η πραγματική αγάπη. Χρειάζεται βοήθεια. Όταν ακούσαμε το τι είπε, μου έστειλαν μήνυμα οι φίλοι μας και είπαν “είναι σοβαρή; Τι είναι αυτά που λέει; Γιατί;” Συγνώμη επειδή την ξέρω, θα τον αθωώσει πανηγυρικά»,

«Πολύ λυπάμαι που τον καλύπτει»

«Πολύ λυπάμαι που καλύπτει έναν τέτοιο άνθρωπο. Όταν μας ξυλοφορτώνουν δεν σκύβουμε το κεφάλι. Εάν κοιταχτεί στον καθρέφτη ελπίζω να της έρθει η θεία φώτιση και να πει “όχι έχω και δύο παιδιά“. Ο ξυλοδαρμός να βρεθεί στη ΜΕΘ διασωληνωμένη δεν είναι αγάπη. Το παιδί σου να κλαίει και να λέει: “ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά” στον αστυνομικό, αυτό είναι αγάπη;».

