Ξαφνικός θάνατος 10χρονης στον Ασπρόπυργο: Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση (Video)

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τον αιφνίδιο θάνατο 10χρονης την Παρασκευή (31/10) όταν κατέρρευσε σε προαύλιο δημοτικού σχολείου στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι δεν έκανε γυμναστική αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της.

Σημειώνεται πως στην ιατρική καρτέλα ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπήρχε κάποιο καταγεγραμμένο πρόβλημα υγείας.

Όπως ακριβώς και ο γυμναστής αμέσως ενημέρωσε τον σχολικό νοσηλευτή που βρισκόταν στο σχολείο, έσπευσε, ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Από το Συντονιστικό Κέντρο, ξεκίνησε μια κινητή μονάδα και ένα ασθενοφόρο και με τη βοήθεια της ομάδας ΔΙΑΣ άνοιξε τον δρόμο λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Το κορίτσι διακομίστηκε χωρίς αναπνοή και σφυγμό στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 10χρονης.

