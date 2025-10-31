Ασπρόπυργος: Πώς συνέβη η τραγωδία με τον θάνατο της 10χρονης – Βίντεο ντοκουμέντο από την άφιξη του ΕΚΑΒ στο σχολείο

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Ασπροπύργου από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 10χρονου κοριτσιού που κατέρρευσε την ώρα που περπατούσε στο προαύλιο του 10ου δημοτικού σχολείου της περιοχής.

Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ. Εκείνη τη στιγμή ο γυμναστής αντιλήφθηκε τι συνέβη και έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο κορίτσι.

Παράλληλα, ο γυμναστής αμέσως ενημέρωσε τον σχολικό νοσηλευτή που βρισκόταν στο σχολείο, έσπευσε, ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ για να μεταφέρει την 10χρονη στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο επιλέχθηκε λόγω εγγύτητας.

Το Star παρουσίασε και βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που έφτασε το ΕΚΑΒ στο σχολείο.

Στο νοσοκομείο οι γιατροί προσπάθησαν επί ώρα να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, όμως δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς, δεν μπορούσαν ούτε να μιλήσουν στην επικοινωνία που είχαμε για να με ενημερώσουν.Είναι τεράστια τραγωδία, αλλά είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε για τα αίτια. Θα πρέπει να περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα νεκροψίας – νεκροτομής» τόνισε ο Μιχάλης Γιαννάκος από την ΠΟΕΔΗΝ μιλώντας στο MEGA.

Τι λέει το υπουργείο Παιδείας

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την αστυνομία, ενώ από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι το κορίτσι δεν είχε κάποιο καταγεγραμμένο ιατρικό πρόβλημα.

Σημειώνεται ότι στην ιατρική καρτέλα ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπήρχε κάποιο καταγεγραμμένο πρόβλημα υγείας.

Το υπουργείο Παιδείας σε δήλωσή του για το περιστατικό αναφέρει: «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε. Περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ – Η καρτέλα του παιδιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο».

Για τον θάνατο του κοριτσιού κλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής προκειμένου να δώσει κατάθεση, ενώ διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

«Είδα ένα παιδάκι κάτω, κάποιοι έκλαιγαν»

Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση του δεκάχρονου κοριτσιού στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

«Αυτό που είδα ήτανε ένα παιδάκι κάτω. Του έκανε ΚΑΡΠΑ ο γιατρός του σχολείου. Ήρθαν δύο ασθενοφόρα, το πήρανε, με συνοδεία της αστυνομίας. Κάποιοι έκλαιγαν» ανέφερε ο άνδρας που μένει ακριβώς απέναντι από το προαύλιο του σχολείου.

Απαντήσεις για την αιτία θανάτου του παιδιού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

