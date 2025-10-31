Τουρίστες έκλεψαν αρχαία πέτρα από τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών

Συνελήφθησαν δύο Πολωνοί τουρίστες 42 και 31 ετών, οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και έκλεψαν πέτρα.

Οι δύο τουρίστες μπήκαν στον χώρο από την είσοδο του νεκροταφείου χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο και αρνήθηκαν να υποβληθούν σε έλεγχο.

Όταν η φύλακας τους ζήτησε να ανοίξουν τα σακίδιά τους ο 42χρονος αρνήθηκε ενώ ο 31χρονος το άνοιξε φευγαλέα. Η φύλακας πρόλαβε να δει μέσα ένα αντικείμενο που έμοιαζε με αρχαία πέτρα αρκετά μεγάλη. Τότε, ο 42χρονος την απώθησε και το έσκασαν από την ανοιχτή είσοδο με λευκό Ι.Χ..

Αστυνομικοί εντόπισαν αργότερα το Ι.Χ. και συνέλαβαν τους δύο τουρίστες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport η αρχαία πέτρα που διέκρινε η φύλακας δε βρέθηκε ούτε στα σακίδια τους ούτε στο αυτοκίνητο. Θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας.

Διαβάστε επίσης

Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα – Νεκρή 75χρονη γυναίκα

Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Η κόρη μου έχει αμνησία, δεν μπορεί να πει τίποτα λογικό»

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του – Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)