search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 20:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 18:45

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του – Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

31.10.2025 18:45
rottweiler

Σοκ και ερωτηματικά προκαλεί το περιστατικό κατά το οποίο ένα ροτβάιλερ επιτέθηκε κατά του ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα, ο οποίος διασώθηκε μετά την παρέμβαση αστυνομικού που πυροβόλησε το ζώο.

Σε βίντεο που προβλήθηκε από το MEGA, φαίνεται ο ιδιοκτήτης να χτυπά με λουρί ή με αλυσίδα το σκυλί πριν απομακρυνθεί ξαφνιασμένος και πέσει κάτω στο έδαφος. Ο σκύλος φαίνεται να βγαίνει από το κλουβί και επιτίθεται στον ιδιοκτήτη του δαγκώνοντάς τον στα χέρια και όπου βρει, πράγμα που όπως επισημαίνουν ειδικοί είναι πολύ σπάνιο εκτός κι αν υπάρχει κάποιο ιστορικό κακοποίησης του ζώου.

Σημειώνεται, πως στο σημείο έσπευσε αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – που ειδοποιήθηκε από εργαζόμενη σε καφενείο της περιοχής – όμως το πλήρωμα δεν κατάφερε να προσεγγίσει τον τραυματία, καθώς ο σκύλος συνέχιζε να είναι εξαιρετικά επιθετικός.

Ακολούθως, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι προσπάθησαν να περιορίσουν το ζώο χωρίς αποτέλεσμα. Ένας από τους αστυνομικούς αναγκάστηκε να το πυροβολήσει, προκειμένου να σώσει τη ζωή του 76χρονου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση.

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: Αστυνομικός ζήτησε τα στοιχεία ενός άνδρα και αυτός επιχείρησε να του δώσει… κεφαλιά

Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ξυλοφόρτωσε αστυνομικό γιατί είχε… κίνηση

Θερίζει η ευλογιά των προβάτων: Κρούσματα σε 250 μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία, θανατώθηκαν 57.000 ζώα – Ευθύνες στην πολιτεία επιρρίπτουν οι κτηνοτρόφοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
irina-shayk
LIFESTYLE

Η Ιρίνα Σάικ μεταμορφώθηκε σε Τσιτσιολίνα για το Halloween – «Αιώνιο είδωλο»

stefani monako kai proin sizigos – new
LIFESTYLE

Ντανιέλ Ντικριέ: Για «στημένο» σκάνδαλο μιλά ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό – Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Χειροπέδες σε 71χρονο προπονητή βόλεϊ για ασέλγεια σε ανήλικη

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα – Νεκρή 75χρονη γυναίκα

aeroplanoforo ford us – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πράσινο φως από τον Τραμπ για χτυπήματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βενεζουέλα, παρόλο που διαψεύδει τον… εαυτό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

paraskevi-kerasioti
LIFESTYLE

Η Παρασκευή Κερασιώτη έγινε για πρώτη φορά μητέρα: «Ευχαριστώ τον θεό για αυτό το πανέμορφο δώρο»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 20:30
irina-shayk
LIFESTYLE

Η Ιρίνα Σάικ μεταμορφώθηκε σε Τσιτσιολίνα για το Halloween – «Αιώνιο είδωλο»

stefani monako kai proin sizigos – new
LIFESTYLE

Ντανιέλ Ντικριέ: Για «στημένο» σκάνδαλο μιλά ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό – Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Χειροπέδες σε 71χρονο προπονητή βόλεϊ για ασέλγεια σε ανήλικη

1 / 3