Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του – Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

Σοκ και ερωτηματικά προκαλεί το περιστατικό κατά το οποίο ένα ροτβάιλερ επιτέθηκε κατά του ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα, ο οποίος διασώθηκε μετά την παρέμβαση αστυνομικού που πυροβόλησε το ζώο.

Σε βίντεο που προβλήθηκε από το MEGA, φαίνεται ο ιδιοκτήτης να χτυπά με λουρί ή με αλυσίδα το σκυλί πριν απομακρυνθεί ξαφνιασμένος και πέσει κάτω στο έδαφος. Ο σκύλος φαίνεται να βγαίνει από το κλουβί και επιτίθεται στον ιδιοκτήτη του δαγκώνοντάς τον στα χέρια και όπου βρει, πράγμα που όπως επισημαίνουν ειδικοί είναι πολύ σπάνιο εκτός κι αν υπάρχει κάποιο ιστορικό κακοποίησης του ζώου.

Σημειώνεται, πως στο σημείο έσπευσε αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – που ειδοποιήθηκε από εργαζόμενη σε καφενείο της περιοχής – όμως το πλήρωμα δεν κατάφερε να προσεγγίσει τον τραυματία, καθώς ο σκύλος συνέχιζε να είναι εξαιρετικά επιθετικός.

Ακολούθως, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι προσπάθησαν να περιορίσουν το ζώο χωρίς αποτέλεσμα. Ένας από τους αστυνομικούς αναγκάστηκε να το πυροβολήσει, προκειμένου να σώσει τη ζωή του 76χρονου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση.

