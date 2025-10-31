search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025 18:24

Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ξυλοφόρτωσε αστυνομικό γιατί είχε… κίνηση

31.10.2025 18:24
astynomikos

Ξυλοδαρμό υπέστη αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη από ένα ζευγάρι και μάλιστα ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία στην περιοχή του Λαγκαδά.

Σύμφωνα με το thesspost, το αδιανόητο περιστατικό έγινε το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, όταν το ζευγάρι προπορευόταν εντός της αστικής ζώνης του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Λόγω της έντονης κίνησης κόλλησαν ακριβώς πίσω από ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσπαθούσε να βγει από το πάρκινγκ του Αστυνομικού Τμήματος.

Αυτό ήταν που εξόργισε το ζευγάρι του επιβατικού αυτοκινήτου, που αρχικά ζήτησε τον λόγο από τον αστυνομικό και, στη συνέχεια, έφτασαν στο σημείο να τον ξυλοκοπούν στη μέση του δρόμου.

Ο αστυνομικός από τα χτυπήματα τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το ζευγάρι συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στο κρατητήριο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 20:25
