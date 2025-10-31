search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

31.10.2025

Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος μετά από επίθεση Ροτβάιλερ στην Καλαμάτα – Αστυνομικός το πυροβόλησε και το σκότωσε

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μεσημέρι της Παρασκευής στον Άγιο Φλώρο, όταν 76χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση από σκύλο ράτσας Ροτβάιλερ, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν το ζώο ήταν οικόσιτο ή αδέσποτο.

Στο σημείο έσπευσε αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – που ειδοποιήθηκε από εργαζόμενη σε καφενείο της περιοχής – όμως το πλήρωμα δεν κατάφερε να προσεγγίσει τον τραυματία, καθώς ο σκύλος συνέχιζε να είναι εξαιρετικά επιθετικός.

Ακολούθως, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι προσπάθησαν να περιορίσουν το ζώο χωρίς αποτέλεσμα. Τη στιγμή που το Ροτβάιλερ είχε πέσει πάνω στον ηλικιωμένο και τον κατασπάραζε, ένας από τους αστυνομικούς αναγκάστηκε να το πυροβολήσει, προκειμένου να σώσει τη ζωή του 76χρονου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και την προέλευση του ζώου.

