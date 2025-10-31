search
31.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

31.10.2025

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε και πέθανε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

31.10.2025 15:50
Σοκ επικρατεί στη σχολική κοινότητα του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου καθώς ένα κοριτσάκι 10 χρονών κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λιποθυμικό επεισόδιο.

Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής έχει προσαχθεί και δίνει κατάθεση ο γυμναστής, προκειμένου να διελευκανθεί το τι ακριβώς συνέβη.

