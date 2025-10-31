Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε και πέθανε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοκ επικρατεί στη σχολική κοινότητα του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου καθώς ένα κοριτσάκι 10 χρονών κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής.
Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λιποθυμικό επεισόδιο.
Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής έχει προσαχθεί και δίνει κατάθεση ο γυμναστής, προκειμένου να διελευκανθεί το τι ακριβώς συνέβη.
Διαβάστε επίσης:
Συνελήφθη γνωστός τηλεοπτικός σεφ για χρέη προς το Δημόσιο – Πάνω από 350.000 ευρώ οι οφειλές του
Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης – Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα (video)
Βουβός θρήνος στην κηδεία του Γιώργου Νιάρχου – Συντετριμμένη η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.