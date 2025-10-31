Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε και πέθανε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

Σοκ επικρατεί στη σχολική κοινότητα του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου καθώς ένα κοριτσάκι 10 χρονών κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λιποθυμικό επεισόδιο.

Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής έχει προσαχθεί και δίνει κατάθεση ο γυμναστής, προκειμένου να διελευκανθεί το τι ακριβώς συνέβη.

