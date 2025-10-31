Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης – Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα (video)

Φωτιά ξέσπασε σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά πήγε να πάρει διαστάσεις και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 28 πυροσβέστες και 10 οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο του καταστήματος. Η φωτιά τέθηκε αργότερα υπό μερικό έλεγχο.

Χρειάστηκε μάλιστα και η επέμβαση αστυνομικών και πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν τρεις ηλικιωμένοι που ζουν στην πολυκατοικία που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα, μαζί και δύο ζωάκια. Στη μία περίπτωση χρειάστηκε να σπάσουν και τη πόρτα του σπιτιού για να απεγκλωβίσουν τον κόσμο που ήταν μέσα.

