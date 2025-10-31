Δούκας: Τον Ιούνιο του ‘27 μπαίνει στο νέο γήπεδο ο Παναθηναϊκός – Τι είπε για δημοτικά τέλη και ΠΑΣΟΚ 

Το καλοκαίρι του 2027 θα παραδοθεί το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι με την ολοκλήρωση του γηπέδου και την ανάπλαση, θα αρχίσει και η κατεδάφιση της Λεωφόρου, η οποία μετά από δύο χρόνια -σύμφωνα με τον σχεδιασμό- θα μετατραπεί σε μουσείο του συλλόγου.

«Ολοκληρώνουμε τώρα το νέο Βοτανικό και με το που μπει η ομάδα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο αμέσως μετά γκρεμίζεται η Λεωφόρος. Η ομάδα λογικά θα μπει τον Ιούνιο του ‘27 μέσα στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο άρα αμέσως μετά μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κατεδάφιση της Λεωφόρου όπου εκεί θα φτιαχτεί το μουσείο του Παναθηναϊκού, ένα πάρκο με ένα αναψυκτήριο και από κάτω γκαράζ. Ξεκινάμε το αμέσως επόμενο διάστημα να σχεδιάζουμε με αρχιτέκτονες πως θα είναι η νέα Αλεξάνδρας. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα γκρεμιστεί η Λεωφόρος θα θέλει περίπου δύο χρόνια για να ολοκληρωθούν τα έργα» ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

Το σχόλιο Δούκα για τα οικονομικά του Δήμου Αθηναίων

Ερωτώμενος για τα οικονομικά του Δήμου είπε χαρακτηριστικά πως «παλεύουμε και εμείς να τα βγάλουμε πέρα, 60 με 70% των δήμων είναι κόκκινοι που σημαίνει ότι έχουν πολύ μεγάλα ανοίγματα για αυτό όπως πέρυσι έτσι και φέτος ζητάμε Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα».

Επέριψε ευθύνες στη κυβέρνηση για το θέμα, λέγοντας ότι «παρακρατούν κοντά τα 4,5 δις από θεσμοθετημένους πόρους μας, 8,5 δις κανονικά πρέπει να δίνονται με βάση το νόμο του 2010, παρακρατούν κοντά στα 4,5 δις με σκοπό να γεμίσουν κρατικά ταμεία και να τα δίνουν σε οτιδήποτε άλλο πέραν των δήμων».

Ο Χ. Δούκας, αναφερόμενος στα δημοτικά τέλη είπε πως «δίνουμε μάχη να μην τα αυξήσουμε, όπως δώσαμε μάχη αντίστοιχα και πέρυσι και έμειναν σταθερά».

«Πρέπει να σταματήσουμε μια συνεχιζόμενη συζήτηση που καταλήγει σε ανακοινώσεις ομόφωνες που καταγγέλλουμε αλλά να σκεφτούμε σοβαρά πως μπορούμε να αντιδράσουμε με κινητοποιήσεις» είπε ακόμη για το ζήτημα.

Για το πρόβλημα των αστέγων τόνισε πως το Κέντρο Αστέγων είναι γεμάτο και πρέπει να βρεθεί νέος χώρος, ενώ σημείωσε για την Λεωφόρο Αμαλίας πως το έργο «τελειώνει το αμέσως επόμενο διάστημα, σε δύο -τρεις εβδομάδες από σήμερα. Η Όλγας κατά 90% είναι ολοκληρωμένο το έργο όμως υπάρχει ένα θέμα με τους νέους στύλους του τραμ».

Το σχόλιο Δούκα για την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ

Σχολιάζοντας την κριτική που ασκείται στον Ν. Ανδρουλάκη, αλλά και την άρνησή του στο ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, απάντησε ότι «εμπιστεύομαι τον πρόεδρο αλλά πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση και όπως η αυτόνομη πορεία ήταν μια απόφαση συνεδρίου έτσι πρέπει να είναι και η προσέγγισή μας για τη νέα κατεύθυνση -είναι μια νέα κατεύθυνση αυτή- και τα στελέχη μας να έχουν αυτή τη νέα συνείδηση και την ενσυναίσθηση ότι από εδώ και πέρα για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο θέμα πρέπει να είναι καθαρό ότι δεν συζητάει να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ».

Τέλος, απαντώντας στο τι λείπει από το ΠΑΣΟΚ είπε «ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, ανοιχτό, δημοκρατικό και πολιτικό για να έχουμε ψηφοφορίες, να έχουμε διαδικασίες ώσμωσης που θα μας καταστήσουν δυνατούς και να ομογενοποιήσουν το αφήγημα. Χρειάζεται το “ενώνουμε δυνάμεις στην πράξη” στην κοινωνία με τα κινήματα, με τους ανθρώπους που είναι έξω και παλεύουν και το αυτοδιοικητικό κίνημα. Και τρίτον, έχει γίνει πολύ δουλειά αλλά χρειάζεται ένα πρόγραμμα που να έχει τρεις -τέσσερις βασικές κεντρικές αιχμές. Να επιλέξουμε τρία τέσσερα θέματα σκληρά στα οποία να τοποθετηθούμε και αυτό θα πάει σε όλη την Ελλάδα, με αιχμές και με διάθεση σύγκρουσης με τη συντηρητική παράταξη. Για να ενισχύσουμε συνολικά την εικόνα του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε.

Το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικό και είναι το υπόβαθρο και το περιεχόμενο, αυτό σημαίνει με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί να έχουμε ξεκάθαρες συλλογικές αποφάσεις και τρία -τέσσερα θέματα στα οποία θα αποφασίσουμε να συγκρουστούμε με τα κατεστημένα συμφέροντα».

