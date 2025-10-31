search
31.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πιέρρος

31.10.2025 06:30

Βαρύ κλίμα στο ΠΑΣΟΚ: Ο Γερουλάνος, η άδεια καρέκλα, η Διαμαντοπούλου και τα θέματα στην εικόνα του αρχηγού

31.10.2025 06:30
androulakis-diamantopoulou-geroulanos

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει την παρθενική της συνεδρίαση την Δευτέρα, αλλά το κλίμα δεν προμηνύεται ιδιαίτερα θετικό. 

Ο Χάρης Δούκας θα απουσιάζει στη Βραζιλία και έτσι δεν αναμένεται να ασκήσει κριτική για πρόσωπα που δεν συμπεριλήφθηκαν στην ΚΟΕΣ. Θα είναι ωστόσο εκεί ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου.

Γερουλάνος: Ίσως ήταν λάθος η άδεια καρέκλα στην κηδεία του Σαββόπουλου

Ο πρώτος μετά την «βελόνα» των ποσοστών που έβαλε στο τραπέζι πιέζοντας να ανέβουν οι επιδόσεις του κόμματος μέσα σε δύο μήνες, επανήλθε αφήνοντας αιχμές για την απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. «Ίσως ήταν λάθος η άδεια καρέκλα στην κηδεία του Σαββόπουλου, το ΠΑΣΟΚ όμως ήταν εκεί», υπογράμμισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Παύλος Γερουλάνος και πρόσθεσε ακόμα μια αρνητική κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Διαμαντοπούλου: Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του Ανδρουλάκη

Η Άννα Διαμαντοπούλου από την πλευρά της μετά τις παρατηρήσεις που είχε κάνει λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ευθύνη να φέρνει τα ζητήματα στη Βουλή και όχι να γίνει Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου, σημείωσε σε συνέντευξη της στον ΣΚΑΪ ότι η εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη έχει ζητήματα.

«Είναι ισχυρός αρχηγός, εξελέγη δύο φορές. Δε θα ξεφύγω, υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του, αλλά η εικόνα του αρχηγού είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα», είπε η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Κάπως έτσι ακόμα μια φορά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκει μπροστά του αιχμές από τα κορυφαία στελέχη της παράταξης.

Βαρύ κλίμα στο εσωτερικό με διαρκείς τριβές

Με αυτά τα δεδομένα και καθώς έχουν προηγηθεί η αναφορά της Νάντιας Γιαννακοπούλου για αυτογκόλ με την παραίτηση Παπαβασιλείου και η παρέμβαση Δούκα περί στελεχών του ΠΑΣΟΚ που σφιχταγκαλιάζονται με την ΝΔ, το κλίμα στην Χαριλάου Τρικούπη μόνο θετικό δεν είναι. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί από την πλευρά του να αποτρέψει την εσωστρέφεια εστιάζοντας στην οικονομία και την ακρίβεια, καλύπτεται ωστόσο στην επικαιρότητα από μια εικόνα που δείχνει διαρκώς τριβές στο εσωτερικό της παράταξης.

Η παράμετρος των επιδόσεων Τσίπρα

Σε κάθε περίπτωση οι δημοσκοπήσεις θα καθορίσουν το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ και ειδικά η παράμετρος του κόμματος Τσίπρα. Αν το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού που ανακοίνωσε εχθές το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του καταγράψει χαμηλές πτήσεις στην Χαριλάου Τρικούπη θα πάρουν ανάσες ανακούφισης. Αν όμως φτάσει κοντά στο ΠΑΣΟΚ ή δείξει ότι έχει την προοπτική να το ανταγωνιστεί για την κυριαρχία στην αντιπολίτευση, τα σύννεφα θα γίνουν ακόμα πιο πυκνά, όπως και οι δηλώσεις στελεχών που ασκούν κριτική στην ηγεσία.

Πέθανε ο πρώην βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Καβαρατζής

Πιερρακάκης: Το πραγματικό τεστ αξιοπιστίας θα είναι οι πράξεις, όχι τα σχέδια

Μαρκογιαννάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένας πρωθυπουργός που άφησε το σκάνδαλο να γιγαντωθεί, σίγουρα δεν μπορεί να το καθαρίσει

1 / 3