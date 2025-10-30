Διαμαντοπούλου: «Ο Ανδρουλάκης είναι ισχυρός αρχηγός, υπάρχουν ζητήματα με την εικόνα του, κανείς δεν είναι τέλειος» (Video)

Στήριξη με… αστερίσκους επιφύλαξε στον Νίκο Ανδρουλάκη η Άννα Διαμαντοπούλου στην πρώτη της ουσιαστικά παρέμβαση για τις τελευταίες γκάφες και αυτογκόλ του ΠΑΣΟΚ. Αφού σημείωσε, (μιλώντας στον ΣΚΑΪ), ότι «είναι ισχυρός αρχηγός ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξελέγη δυο φορές», έθεσε το πρώτο θέμα για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ: «Δεν θα ξεφύγω από το ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του, αλλά η εικόνα του αρχηγού είναι ένα πολύ συνολικό ζήτημα», σημείωσε, προσθέτοντας πως «κανείς δεν είναι τέλειος. Τα όποια προβλήματα να τα διορθώνουμε και όχι να επιτιθέμεθα…».

Σε κριτικό ύφος προς όλες τις πλευρές είπε ακόμα πως «όταν υπάρχει μια συνεχής επίθεση στον αρχηγό, όταν εσωτερικά δεν έχουμε την ειρήνη… αλλά έτσι ήταν πάντα στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας θυμίσω ότι από τη μια υπήρχαν οργανώσεις που είχαν τον Μαρξ και οργανώσεις που είχαν τον Βενιζέλο. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει εκλεγμένος αρχηγός, με αυτόν πρέπει να πάμε στις εκλογές».

Η Αννα Διαμαντοπούλου μίλησε και για τις ενδεχόμενες συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ. «Θα μιλήσουμε με όλους – και με Τσίπρα – αλλά δεν θα συνεργαστούμε με όλους» δήλωσε.

«Θα μιλήσουμε με τον κ. Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τις 7 διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ; Ναι, θα μιλήσουμε με όλους. Θα συνεργαστούμε; Θα καθίσουμε στο τραπέζι να κάνουμε μια κοινή παράταξη; Όχι. Το ΠΑΣΟΚ δεν το έκανε ποτέ αυτό.

Το έκανε η Ένωση Κέντρου και ο ΣΥΡΙΖΑ και είδαμε τα αποτελέσματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα αυτόνομο, με ιδεολογία, με ιστορία, με στελέχη με έναν στόχο: Τη διεύρυνση» ξεκαθάρισε – μιλώντας στο ΣΚΑΪ – η κα Διαμαντοπούλου.

Ερωτηθείσα τι νόημα έχει τότε μία συζήτηση αν δεν έχει το διά ταύτα της συνεργασίας – και εν πάσει τι κυβέρνηση προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την επόμρενη ημέρα – είπε πως μπορεί να αναληφθούν κοινές πρωτοβουλίες στη Βουλή.

«Για να απαντήσω για την επομένη των εκλογών θα πρέπει να ξέρω ποια και πόσα κόμματα θα κατέβουν, αν θα υπάρξουν διασπάσεις, αν κατέβει κόμμα Τσίπρα ή Καρυστιανού, αν η ΝΔ θα είναι με τον κ. Μητσοτάκη κ.λπ.» είπε θέλοντας να δείξει πόσο ρευστό είναι σήμερα το πολιτικό σκηνικό.

«Ο στόχος και η δουλειά του ΠΑΣΟΚ είναι να λειτουργήσει αυτόνομα, ουσιαστικά προγραμματικά και αντιπολιτευτικά και να προσπαθήσει να ανακτήσει την ηγεμονία που είχε κάποτε στην κοινωνία» σημείωσε.

Διαβάστε επίσης

Βουλή: Ψηφίστηκε ο «χρονοκόφτης» – Τι σημαίνουν οι αλλαγές και γιατί αντιδρά η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σφοδρή επίθεση Ντόρας Μπακογιάννη στον Κικίλια για τη διαθεσιμότητα του λιμενάρχη Χανίων – «Δείγμα αλαζονείας»

Η νέα σχέση Μητσοτάκη – Δένδια και η ικανοποίηση των γαλάζιων βουλευτών από το τέλος των εχθροπραξιών