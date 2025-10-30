Σφοδρή επίθεση Ντόρας Μπακογιάννη στον Κικίλια για τη διαθεσιμότητα του λιμενάρχη Χανίων – «Δείγμα αλαζονείας»

Σε άγρια βεντέτα πάει να εξελιχθεί η σύγκρουση της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Βασίλη Κικίλια, με αφορμή την ΕΔΕ που διατάχθηκε και την απόφαση του υπουργείου Ναυτιλίας να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο λιμενάρχης Χανίων, για το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό 70χρονου Κρητικού από νεαρό προ ημερών σε πλοίο της γραμμής.

Μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, η κυρία Μπακογιάννη χαρακτήρισε «δείγμα αλαζονείας» τον χειρισμό που έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος έδωσε εντολή για τη διενέργεια ΕΔΕ για τον λιμενάρχη και για τυχόν ευθύνες του πληρώματος του πλοίου.

«Ο Μητσοτάκης δίνει μάχη να παταχθούν φαινόμενα αλαζονείας και εδώ έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, αδικεί μία ολόκληρη κυβέρνηση» είπε η βουλευτής Χανίων και συνέχισε το κρεσέντο κατά του κ. Κικίλια, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μία άδικη απόφαση, που ελήφθη από τον υπουργό παρορμητικά. «Ο λιμενάρχης έκανε καταπληκτική δουλειά με τους μετανάστες και χαίρει εκτίμησης, συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες και πρέπει να υποστεί αυτό το στίγμα», είπε σε οξύ τόνο.

Η κυρία Μπακογιάννη σημείωσε ότι όλη η τοπική κοινωνία των Χανίων αντιδρά στην απόφαση του κ. Κικίλια. Μεταξύ αυτών μάλιστα είναι και οι τέσσερις βουλευτές του νομού, ήτοι οι 3 της ΝΔ και ο Παύλος Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η εξουσία ασκείται με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια και όχι με διατάσσομεν» είπε με χαρακτηριστικό ύφος η κυρία Μπακογιάννη, που φαινόταν ότι δύσκολα έκρυβε την οργή της για τον κ. Κικίλια.

Χαρακτήρισε δε συνηθισμένο φαινόμενο να υπάρχουν εντάσεις στα πλοία και υποβάθμισε πλήρως το συγκεκριμένο επεισόδιο.

Να σημειωθεί ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε γκαράζ επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων, με ένα 72χρονο επιβάτη να καταγγέλλει ξυλοδαρμό του από 36χρονο συνεπιβάτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ένταση προκλήθηκε όταν ο 36χρονος οδηγός ενός οχήματος καθυστέρησε να επιστρέψει στο όχημά του. Υπήρξε αρχικά έντονη λογομαχία, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα ξέφυγαν και ο 72χρονος δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα στο πρόσωπο.

Με την παρέμβαση του κ. Κικίλια και μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο λιμενάρχης απομακρύνεται προσωρινά από τα καθήκοντά του, ενώ η αρμόδια Λιμενική Αρχή έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα από τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη (στο 49:40) εδώ.

