Το «φλερτ» της κυβέρνησης με την ακροδεξιά ρητορική και ο στόχος του 30%

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ένας από τους βουλευτές που – έστω και σχηματικά – εντάσσονται στη λεγόμενη δεξιά συνιστώσα της ΝΔ ήταν το στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος που σήκωσε το βάρος της αντίδρασης σε μια πραγματικά προκλητική δήλωση.

Πριν από μερικές ημέρες και με αφορμή την απουσία των ηγετών των κομμάτων της κεντροαριστεράς και της αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο γνωστός αρθρογράφος Ανδρέας Δρυμιώτης είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ ότι «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας». Η δήλωση αυτή, πέρα από τον σάλο που ξεσήκωσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκάλεσε δυσφορία, σύμφωνα με πληροφορίες, και σε σημαντικό αριθμό βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους υποστήριζαν ότι τέτοιες ατάκες γυρίζουν τη χώρα πολλά χρόνια πίσω, σε σκοτεινές εποχές που κανείς δεν θέλει να θυμάται.

Ο Δ. Μαρκόπουλος φαίνεται ότι αποφάσισε να κάνει δημόσια αυτή τη δυσφορία, καθώς έγραψε στο Χ ότι «αντιλαμβάνομαι τη στεναχώρια για την απουσία των ηγετών της αριστεράς στην κηδεία Σαββόπουλου. Όπως κι αντιλαμβάνομαι πόσο λάθος ήταν η δήλωση Δρυμιώτη που ακολούθησε. Τα πιστοποιητικά φρονημάτων τα κατήργησε η ΝΔ το 1974. Μη γυρνάμε πίσω λοιπόν». Η ανάρτηση του βουλευτή Β’ Πειραιά προκάλεσε συζητήσεις και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, καθώς ο Μαρκόπουλος – εκτός από το να καταδικάσει τη δήλωση Δρυμιώτη – φάνηκε να επισημαίνει εμμέσως ότι ο λόγος από την πλευρά του κυβερνητικού στρατοπέδου έχει αρχίσει να διολισθαίνει επικίνδυνα.

Προς επίρρωσιν των ανησυχιών, λίγη ώρα αργότερα στη Βουλή, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, φάνηκε εμμέσως πλην σαφώς να καλύπτει τον αρθρογράφο, καθώς απαντώντας στην σκληρή κριτική του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη («Μήπως πιστεύει στην ελληνική άρεια φυλή που έχει πρώτης και δεύτερης κατηγορίας πατριώτες;»), είπε ότι «ο κ. Δρυμιώτης δεν είναι κομματικό στέλεχος της ΝΔ, είναι όμως Έλληνας πολίτης και μπορεί να έχει ό,τι άποψη θέλει», προσθέτοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κουνάει το χέρι στη μεγάλη παράταξη της ΝΔ όταν κέρδισε τις εκλογές με το πιο διχαστικό σύνθημα “ή εμείς ή αυτοί”».

Ύμνοι για τον Μεταξά

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ανήμερα την 28η Οκτωβρίου σε ανάρτησή του στο Χ έπλεκε το εγκώμιο του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι «σήμερα πρέπει να πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Στην Ελλάδα της ηγεμονίας της αριστερής ιδεολογίας για δεκαετίες η Πατρίδα μας εμφανιζόταν στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο ως η μοναδική χώρα που πολέμησε και δεν είχε ηγεσία. Η αναφορά στον Ιωάννη Μεταξά τόσο σε επίπεδο επισήμων φορέων όσο και στα ΜΜΕ ή δεν γινόταν καθόλου ή γινόταν με το ζόρι. Ακόμη και σήμερα γίνεται δειλά. […] Κάποια στιγμή ο Μεταξάς πρέπει να τιμηθεί όπως του αρμόζει ως ο πρωθυπουργός του ΟΧΙ».

Είναι ο ίδιος ο οποίος επιμένει να χρησιμοποιεί στον δημόσιο λόγο την έκφραση «λαθρομετανάστες». Υπενθυμίζεται ότι το 2018 η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, με έγγραφο που είχε αποστείλει στους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και δι’ αυτών στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Περιφέρειάς τους, ζητούσε να «εξαλειφθεί στο μέλλον από τα υπηρεσιακά έγγραφα η χρήση του όρου “λαθρομετανάστης” και να χρησιμοποιούνται οι όροι “παράτυπα εισερχόμενα στη χώρα άτομα”, “πρόσφυγες”, “μετανάστες“, “αιτούντες άσυλο”», καλώντας, μάλιστα, τους δικαστικούς να επιμορφώσουν την κοινωνία, για την αποτροπή της χρήσης μειωτικών χαρακτηρισμών.

Και, φυσικά, ο όλος θόρυβος σχετικά με τον σεβασμό προς το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έδωσε την ευκαιρία σε πολύ κόσμο εντός της κυβέρνησης και της ΝΔ να «παίξει μπάλα» στο επικλινές «γήπεδο» του εθνικισμού και της πατριδολαγνείας. Ενώ δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη η καταγγελία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, ότι στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης την 28η Οκτωβρίου συμμετείχε και οργάνωση υμνητών του Μεταξά και της Χούντας, η οποία εναντιώνεται στις αμβλώσεις, υιοθετεί τη θεωρία συνωμοσίας της «Μεγάλης Αντικατάστασης» και στρέφεται κατά των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου.

Η… περιρρέουσα ατμόσφαιρα και ο στόχος

Αν κάποιος θέλει να είναι επιεικής στο λόγο του, θα έλεγε ότι το τελευταίο διάστημα η κυβερνώσα παράταξη μοιάζει να έχει κάνει μια ρητορική στροφή προς τα δεξιά, υιοθετώντας εκφράσεις και θέσεις που μοιάζουν να προέρχονται από κόμματα και σχήματα που βρίσκονται στα (ενίοτε πολύ) δεξιά της ΝΔ. Φυσικά οι λόγοι είναι προφανείς:

· Δημοσκοπικά η ΝΔ πραγματοποιεί «χαμηλές πτήσεις» ενώ ένα μεγάλο μέρος των πιο συντηρητικών ψηφοφόρων της μοιάζει να έχει απομακρυνθεί από αυτή και είτε να βρίσκεται στην λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» είτε – σε μικρότερο αλλά σημαντικό βαθμό – να έχει στραφεί προς κόμματα όπως η Ελληνική Λύση ή η Φωνή Λογικής.

· Την ίδια ώρα, και με την αποσυσπείρωση να κυριαρχεί, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, φαίνεται «σαν έτοιμος από καιρό» να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, το οποίο και αυτό αναμένεται να βρίσκεται στα δεξιά της ΝΔ, διεκδικώντας ένα κομμάτι των ψηφοφόρων που απομακρύνθηκαν από το κυβερνών κόμμα.

· Παράλληλα, η εκτίμηση ότι μετά τη ΔΕΘ η ΝΔ θα παρουσίαζε μια σημαντική ανάκαμψη στις δημοσκοπήσεις μοιάζει να έχει αποδειχθεί φρούδα: τα ποσοστά της στην εκτίμηση ψήφου βρίσκονται γύρω από το 28% των ευρωεκλογών του 2024, ενώ αυξάνεται διαρκώς η δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό έργο, ειδικά για κρίσιμα ζητήματα, όπως η ακρίβεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, λένε κάποιες πληροφορίες, η δεξιά στροφή κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να υπάρξει μια περιχαράκωση των ψηφοφόρων που παραμένουν πιστοί στο κυβερνών κόμμα, αλλά και να γίνει «άνοιγμα» στα πιο συντηρητικά κομμάτια του εκλογικού σώματος, τα οποία είχαν απογοητευτεί, π.χ. από την απόφαση της κυβέρνησης να θεσμοθετήσει το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Στην ουσία, λένε οι πληροφορίες αυτές, ο στόχος είναι μέσα στο επόμενο διάστημα η ΝΔ να διασφαλίσει στις δημοσκοπήσεις ποσοστό τουλάχιστον 30%, το οποίο θεωρείται ως το ελάχιστο για να σιγουρέψει ότι στις εθνικές εκλογές θα είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά από τον δεύτερο, αλλά και να βάλει πλώρη για περαιτέρω κέρδη μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Πάντως, το 30% θεωρείται ως εκ των ων ουκ άνευ, οπότε εξηγείται και η δεξιά στροφή στη ρητορική, αλλά και σε ορισμένες κινήσεις πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί ο κρίσιμος αυτός στόχος.

