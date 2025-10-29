Δένδιας: Έρχεται διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Διαγωνισμό για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη προανήγγειλε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, στην εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού στο Πεντάγωνο.

«Σύντομα θα γίνει διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι η προστασία και η συντήρηση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πέρασε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με την κυβερνητική τροπολογία που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

