ΠΟΛΙΤΙΚΗ

29.10.2025 19:24

Πιερρακάκης: Οι Δήμοι θα λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση και το 2026

29.10.2025 19:24
pierrakakis_new

Αύξηση πόρων, στα όρια όμως τα οποία επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, θα έχουν και το 2026 οι Δήμοι της χώρας, τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αναφερόμενος στη συνάντηση είχε το πρωί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ο υπουργός υπογραμμίζει ότι από το 2019 έως σήμερα ο προϋπολογισμός των δήμων έχει αυξηθεί κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, το 2025 έλαβαν περίπου 100 εκ. ευρώ επιπλέον, ενώ το 2026 αναμένονται νέα αύξηση κατά 80 εκατ. ευρώ, απόδοση του 60% των κρατικών εσόδων από τη χρήση των αιγιαλών, αλλά νέες εντάξεις στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Όπως τόνισε, «τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, καθώς ο κανόνας δαπανών ορίζει αυστηρά το ύψος και το είδος των επιτρεπόμενων δαπανών» και «κάθε διαθέσιμος πόρος να αξιοποιείται αποτελεσματικά και να καταλήγει στον τελικό αποδέκτη, τους πολίτες».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει τα εξής:

«Με τον Θοδωρή Λιβάνιο και τον Θάνο Πετραλιά υποδεχτήκαμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε η πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης να ενισχύσει περαιτέρω την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας και δημοσιονομικής πειθαρχίας, ώστε κάθε διαθέσιμος πόρος να αξιοποιείται αποτελεσματικά και να καταλήγει στον τελικό αποδέκτη, τους πολίτες.

Από το 2019 έως σήμερα, ο προϋπολογισμός των δήμων έχει αυξηθεί κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεπή πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης να στηρίζει έμπρακτα την Αυτοδιοίκηση.

Τονίσαμε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, καθώς ο κανόνας δαπανών ορίζει αυστηρά το ύψος και το είδος των επιτρεπόμενων δαπανών, με στόχο τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

Παρ’ όλα αυτά, οι δήμοι θα λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπεται νέα αύξηση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της σταδιακής ενίσχυσης των πόρων και της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών θα προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για την απόδοση του 60% των εσόδων από τη χρήση των αιγιαλών, απευθείας στους δήμους, με ταχύτερη καταβολή των σχετικών ποσών.

Τέλος, σύντομα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), από το οποίο ωφελούνται και οι δήμοι, με στόχο την επιτάχυνση έργων με μετρήσιμο αναπτυξιακό και κοινωνικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες».

