Συνεχίζεται η κόντρα για τις δηλώσεις Δρυμιώτη – Σύγκρουση Άδωνι-Γιαννούλη στη Βουλή

Στη Βουλή μεταφέρθηκε η κόντρα που έχει ξεσπάσει για τις δηλώσεις του Ανδρέα Δρυμιώτη, με τον Χρήστο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ να καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση.
«Έχετε έναν Δρυμιώτη να λέει ότι ο Αριστερός δεν είναι Έλληνας και εσείς να το υιοθετείτε;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αναφέρει ότι «δεν εκφράζει τη ΝΔ η άποψη που διατύπωσε ο Ανδρέας Δρυμιώτης».
Ο Χρήστος Γιαννούλης μίλησε για αθλιότητες περί μειωμένης πατριωτικής συνείδησης της Αριστεράς, χαρακτηρίζοντας «γραφική προσωπικότητα» τον κ. Δρυμιώτη.
«Μήπως πιστεύει στην ελληνική άρεια φυλή που έχει πρώτης και δεύτερης κατηγορίας πατριώτες;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα.
«Ο κ. Δρυμιώτης δεν είναι κομματικό στέλεχος της ΝΔ, είναι όμως Έλληνας πολίτης και μπορεί να έχει ό,τι άποψη θέλει», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, για να προσθέσει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κουνάει το χέρι στη μεγάλη παράταξη της ΝΔ όταν κέρδισε τις εκλογές με το πιο διχαστικό σύνθημα “ή εμείς ή αυτοί”».
