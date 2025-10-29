search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

29.10.2025 16:04

Συνεχίζεται η κόντρα για τις δηλώσεις Δρυμιώτη – Σύγκρουση Άδωνι-Γιαννούλη στη Βουλή

29.10.2025 16:04
giannoulis_adonis_2910_1920-1080_new

Στη Βουλή μεταφέρθηκε η κόντρα που έχει ξεσπάσει για τις δηλώσεις του Ανδρέα Δρυμιώτη, με τον Χρήστο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ να καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση. 

«Έχετε έναν Δρυμιώτη να λέει ότι ο Αριστερός δεν είναι Έλληνας και εσείς να το υιοθετείτε;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αναφέρει ότι «δεν εκφράζει τη ΝΔ η άποψη που διατύπωσε ο Ανδρέας Δρυμιώτης».

Ο Χρήστος Γιαννούλης μίλησε για αθλιότητες περί μειωμένης πατριωτικής συνείδησης της Αριστεράς, χαρακτηρίζοντας «γραφική προσωπικότητα» τον κ. Δρυμιώτη

«Μήπως πιστεύει στην ελληνική άρεια φυλή που έχει πρώτης και δεύτερης κατηγορίας πατριώτες;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα.

«Ο κ. Δρυμιώτης δεν είναι κομματικό στέλεχος της ΝΔ, είναι όμως Έλληνας πολίτης και μπορεί να έχει ό,τι άποψη θέλει», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, για να προσθέσει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κουνάει το χέρι στη μεγάλη παράταξη της ΝΔ όταν κέρδισε τις εκλογές με το πιο διχαστικό σύνθημα “ή εμείς ή αυτοί”».

