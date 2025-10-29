Ροντέο η Βουλή με την άρση ασυλίας της Ζωής – Άγρια κόντρα με Γεροβασίλη, «είστε σε συμπαιγνία με την Μπακογιάννη», σύγκρουση και με Άδωνι

Την άρση της ασυλίας της προέδρου της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε με ευρύτατη πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής ενώ την ίδια ώρα αποφασίστηκε η μη άρση της ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη μετά από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στην ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη 238 βουλευτές από τους 284 που έλαβαν μέρος είπαν «ναι» στην άρση της ασυλίας της, ενώ 46 καταψήφισαν.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήρθε σε κόντρα με την αντιπρόεδρο της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος όταν θέλησε να λάβει τον λόγο και εκείνη της συνέστησε επί της ουσίας υπομονή, καθώς προηγείται άλλος βουλευτής.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε; Είστε σε συμπαιγνία με την κ. Μπακογιάννη.

Ο. Γεροβασίλη : Δε θα σας απαντήσω. Δεν μου το επιτρέπει η θέση μου.

Ζ. Κωνσταντοπούλου : Να παραιτηθείτε…

Ο. Γεροβασίλη : Παραιτήσεις έχετε κάνει εσείς από κόμματα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου : Είναι δεκανίκι η κ. Γεροβασίλη

Λαμβάνοντας αργότερα τον λόγο η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε για «ανίερες συμμαχίες, Ντόρες και Siemens και λοβιτούρες».

Σε ότι αφορά στην Λιάνα Κανέλλη, ψήφισαν 284 βουλευτές με 25 να τάσσονται υπέρ της άρσης της ασυλίας της, 209 να λένε «όχι» και 50 να δηλώνουν «παρών».

Είχε προηγηθεί άγρια κόντρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τη Λιάνα Κανέλλη.

Οι τόνοι ανέβηκαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει λόγο για συμπαιγνία προσώπων που ενοχλούνται από την Πλεύση Ελευθερίας. Στοχεύοντας στην Όλγα Γεροβασίλη μίλησε για «σκοτεινές διαδρομές μιας αντιπροέδρου που προέρχεται από αντιπολίτευση και υποστυλώνει την κυβέρνηση», ενώ αποκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «έξαλλο ακροδεξιό θαυμαστή του Γκέμπελς».

Τα λεγόμενα της προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας που προειδοποίησε ότι εάν τον ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς θα της κάνει μήνυση και θα την καταδικάσει για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους –κάποια στιγμή δε, δεν έβγαινε η φωνή του από την ένταση- είπε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου «βιάζει το Κοινοβούλιο», «ασκεί bullying», ενώ την ημέρα που έχασε το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής «οι υπάλληλοι χόρευαν από τη χαρά τους, γιατί τόσο την ειχαν σιχαθεί, την πιο επαίσχυντη και τόσο κακιά γυναίκα». Την αποκάλεσε «το πιο απαίσιο πλάσμα» και «υστερική» που είναι η μόνη που έχει υβρίσει νεκρούς Τεμπών, τους μηχανοδηγούς.

«Δεν ντράπηκε αυτή η απαίσια και κακιά γυναίκα, δεν σκέφθηκε τους γονείς τους και τους έλεγε για λαθρεμπόρους, ούτε συγνώμη από τους γονείς δεν ζήτησε αυτή η απαίσια, η κακιά… Ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της; Κάποτε θα λογοδοτήσει για το μίσος που έχει ενσπείρει…», είπε και πρόσθεσε ότι βγάζει λεφτά ως δικηγόρος, που πουλάει δήθεν ευαισθησία.

