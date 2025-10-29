Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρές καταγγελίες για τις κυβερνητικές επιδιώξεις, που κρύβει η κυβερνητική τροπολογία μεταφοράς της εποπτείας του Γηροκομείου Αθηνών από το Δήμο της Αθήνας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, διατυπώνουν οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας με επικεφαλής την αντιπρόεδρο του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη.
Όπως αναφέρουν «με την πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας η εποπτεία των φορέων κοινωνικής φροντίδας που είναι σε καθεστώς εξυγίανσης μεταφέρεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Πίσω όμως από την τροπολογία αυτή “βρίσκεται” το Γηροκομείο Αθηνών, ένα από τα πλούσια Ιδρύματα της χώρας το οποίο κατέχει περί τα 800 ακίνητα και το οποίο εφαρμόζει «σύμφωνο εξυγίανσης», εξαιτίας χρεών λόγω χρόνιων προβλημάτων κακοδιαχείρισης. Αφορμή για την τροπολογία ήταν δυο ακίνητα (ένα οικόπεδο στο Μαρούσι και ένα κτήριο στο κέντρο της Αθήνας) για την πώληση των οποίων δεν συμφώνησε ο Δήμος της Αθήνας (ο οποίος μέχρι πρότινος είχε την εποπτεία του Γηροκομείου) επειδή δεν συμπεριλαμβάνονταν στον κατάλογο των ακινήτων προς εκποίηση του Συμφώνου Εξυγίανσης».
Στην ανακοίνωση του ΚΙΔΗ τονίζεται ότι «επειδή, τα τελευταία δύο χρόνια υπό την εποπτεία της νέας δημοτικής Αρχής του Δήμου Αθηναίων η εξυγίανση του Γηροκομείου έχει προχωρήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο η κυβέρνηση αιφνιδιαστικά χωρίς καμία διαβούλευση, παρενέβη νομοθετικά μεταφέροντας την εποπτεία του Γηροκομείου στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), προφανώς γιατί ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι πολιτικά φίλα προσκείμενος στην κυβέρνηση και δεν συναινεί στις προτάσεις του ΔΣ αν δεν υπάρχουν οι αναγκαίες εγγυήσεις διαφάνειας, τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία και οι αποδείξεις έκτακτης ανάγκης, κλπ, οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας κκ Θεοδώρα Τζάκρη, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα, Γιώτα Πούλου, Δρ. Μιχαήλ Χουρδάκης και Ραλλία Χρηστίδου, κατέθεσαν Ερώτηση και ΑΚΕ με την οποία ζητούν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:
Επιπλέον ζητούν να κατατεθούν στη Βουλή, τα παρακάτω στοιχεία:
