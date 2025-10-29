Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

Σοβαρές καταγγελίες για τις κυβερνητικές επιδιώξεις, που κρύβει η κυβερνητική τροπολογία μεταφοράς της εποπτείας του Γηροκομείου Αθηνών από το Δήμο της Αθήνας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, διατυπώνουν οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας με επικεφαλής την αντιπρόεδρο του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη.

Όπως αναφέρουν «με την πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας η εποπτεία των φορέων κοινωνικής φροντίδας που είναι σε καθεστώς εξυγίανσης μεταφέρεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Πίσω όμως από την τροπολογία αυτή “βρίσκεται” το Γηροκομείο Αθηνών, ένα από τα πλούσια Ιδρύματα της χώρας το οποίο κατέχει περί τα 800 ακίνητα και το οποίο εφαρμόζει «σύμφωνο εξυγίανσης», εξαιτίας χρεών λόγω χρόνιων προβλημάτων κακοδιαχείρισης. Αφορμή για την τροπολογία ήταν δυο ακίνητα (ένα οικόπεδο στο Μαρούσι και ένα κτήριο στο κέντρο της Αθήνας) για την πώληση των οποίων δεν συμφώνησε ο Δήμος της Αθήνας (ο οποίος μέχρι πρότινος είχε την εποπτεία του Γηροκομείου) επειδή δεν συμπεριλαμβάνονταν στον κατάλογο των ακινήτων προς εκποίηση του Συμφώνου Εξυγίανσης».

Στην ανακοίνωση του ΚΙΔΗ τονίζεται ότι «επειδή, τα τελευταία δύο χρόνια υπό την εποπτεία της νέας δημοτικής Αρχής του Δήμου Αθηναίων η εξυγίανση του Γηροκομείου έχει προχωρήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο η κυβέρνηση αιφνιδιαστικά χωρίς καμία διαβούλευση, παρενέβη νομοθετικά μεταφέροντας την εποπτεία του Γηροκομείου στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), προφανώς γιατί ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι πολιτικά φίλα προσκείμενος στην κυβέρνηση και δεν συναινεί στις προτάσεις του ΔΣ αν δεν υπάρχουν οι αναγκαίες εγγυήσεις διαφάνειας, τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία και οι αποδείξεις έκτακτης ανάγκης, κλπ, οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας κκ Θεοδώρα Τζάκρη, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα, Γιώτα Πούλου, Δρ. Μιχαήλ Χουρδάκης και Ραλλία Χρηστίδου, κατέθεσαν Ερώτηση και ΑΚΕ με την οποία ζητούν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

Ποιος ήταν ο λόγος που κρίθηκε ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν μπορεί πλέον να ασκεί αποτελεσματικά την οικονομική εποπτεία του Γηροκομείου Αθηνών; Ενημερώθηκε ο Δήμος Αθηναίων για την τροπολογία πριν την κατάθεσή της; Έλαβε χώρα η σχετική διαβούλευση; Έχει προηγηθεί γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή άλλου αρμόδιου φορέα πριν την κατάθεση της τροπολογίας; Υπάρχει ρήτρα μεταβατικής περιόδου ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της μεταφοράς εποπτείας; Υπάρχει κίνδυνος εκποίησης περιουσιακών στοιχείων χωρίς επαρκή και διαφανή έλεγχο; Θα υπάρξει επαναξιολόγηση του Σχεδίου Εξυγίανσης του Γηροκομείου Αθηνών υπό τη νέα εποπτική αρχή; Αληθεύει ότι εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις σε δύο αγωγές μελών του Φιλανθρωπικού Σωματείου για την νομιμότητα των εκλογών του 2023 και της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Ιουλίου 2024 για εκποιήσεις 44 ακινήτων;

Επιπλέον ζητούν να κατατεθούν στη Βουλή, τα παρακάτω στοιχεία:

Ο αριθμός των ακινήτων που κατέχει σήμερα το Γηροκομείο Αθηνών. Ο αριθμός των ακινήτων που είναι μισθωμένα, τα τρέχοντα μισθώματα και τα ονόματα των μισθωτών ανά ακίνητο και τα ποσά που επωφελήθηκε ανά έτος το Γηροκομείο Αθηνών τα τελευταία 10 χρόνια (2015-2024) από τις μισθώσεις ακινήτων που του ανήκουν. Πόσες αναπροσαρμογές μισθωμάτων και σε ποια ακίνητα έχουν πραγματοποιηθεί την περίοδο 2022-2024 (3 χρόνια); Πόσες νέες μισθώσεις και σε ποια ακίνητα έχει πραγματοποιηθεί την περίοδο 2022-2024 (3 χρόνια); Πως διατέθηκε η επιχορήγηση των 2.668.000 ευρώ που το Γηροκομείο Αθηνών έλαβε από το Υπουργείο το έτος 2024;».

